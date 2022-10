Le trattative tra Forza Italia e Fratelli d’Italia sono bloccate sul nome della fedelissima di Silvio Berlusconi, che vuole un ministero di peso e in particolare la Sanità. La leader, però, è contraria. La ragione formale è che non la considera all’altezza di un incarico del genere nel suo «governo dei migliori», quella sostanziale è il timore che Ronzulli consolidi il suo asse con Salvini, creando un’alleanza pericolosa in consiglio dei ministri

Sono ore di trattative serrate nel centrodestra. Silvio Berlusconi è arrivato a Roma con un giorno d’anticipo e intende gestire in prima persona il dialogo con Giorgia Meloni, che nel breve termine deve risolvere la questione delle presidenze delle due camere, nel medio termine quella dei ministri.

Che la tensione sia alta lo dimostra innanzitutto la presenza del Cavaliere, che ha di fatto messo da parte il coordinatore Antonio Tajani. «Ora gestirà tutto il presidente e questo aiuterà a fare chiarezza», è il commento di un deputato, che si definisce «sollevato» dal fatto che l’interlocuzione sia passata di mano.

«In questi giorni non si è capito nulla e francamente mi sono stancato. Si riuniscano e decidano, basta», è la reazione stizzita di un parlamentare che aspira a una nomina di peso e che in questi giorni si è sentito tagliato fuori dal flusso delle informazioni interne.

Dentro Forza Italia, infatti, il clima è decisamente teso. Tajani nei giorni scorsi era stato accusato di partecipare alle riunioni per perorare la sua causa personale in vista della Farnesina, mentre il caso Ronzulli continua a generare reazioni contrastanti. È intorno a questo che ogni confronto si è arenato, ma le reazioni sono divise tra quelle personali e quelle politiche.

Il caso Ronzulli

La senatrice lombarda Licia Ronzulli non è amata dai notabili di Forza Italia: avrebbe lavorato ai fianchi del Cavaliere, isolandolo sempre di più dalla sua storica cerchia politica e anche dallo storico braccio destro, Gianni Letta.

È a lei che si deve anche il progressivo allontanamento anche dei volti moderati dalle liste, in favore di candidati nuovi e più vicini alla Lega di matrice salviniana. Ronzulli, infatti, è tra le sostenitrici di una naturale convergenza tra Forza Italia e Lega, interrotta in fase elettorale e dal magro risultato di Salvini alle urne.

Nella lotta sotterranea per la successione si sente la prima in lista, sono i ragionamenti interni, di chi non capisce perchè compromettere i rapporti con Meloni per appagarne gli appetiti. Molti, segretamente, condividono il giudizio di Meloni sulla scarsa preparazione di Ronzulli nella gestione di un ministero di peso come la Sanità.

Se queste sono le reazioni emotive, dettate anche da antipatie personali e gelosie interne, esistono però delle ragioni politiche sull’impuntatura del Cavaliere sul nome della fedelissima. «La questione Ronzulli è complicata solo perchè Meloni ha deciso di complicarla», è il commento lapidario di un deputato a lei vicino.

La convinzione, infatti, è che Meloni usi solo strumentalmente la scusa della preparazione tecnica e che la ragione del suo no a Ronzulli abbia tutt’altra matrice. «Se il problema è la competenza, Meloni non può permettersi di fare il test del Dna a nessuno dei nostri, perchè se noi lo facessimo coi suoi...», è il ragionamento, che prosegue: Forza Italia farà la lista dei nomi che ritiene adatti ai posti di governo che le verranno assegnati e, da buona alleata, Meloni li deve accettare con fiducia e senza veti, come FI farà coi suoi.

Secondo Forza Italia, invece, la vera ragione del veto sul suo nome risiederebbe nella diffidenza che Meloni nutre negli alleati. Ronzulli, infatti, è in sintonia con il leghista Matteo Salvini e il timore è che darle un ministero di peso significherebbe fare un favore anche a quest’ultimo. Il timore di Meloni sarebbe quello di fare un involontario assist al segretario della Lega: con Ronzulli in consiglio dei ministri, Salvini troverebbe sponda utile per dar vita a una fronda interna pronta a legare mani e piedi al governo Meloni I.

Le aspettative del Cavaliere

Il risultato è che Meloni rischia di rimanere impantanata nel caso Ronzulli, subendo il bluff di Forza Italia. Facendo leva sul veto al nome della deputata lombarda, il Cavaliere punta infatti a ottenere più di quanto pattuito inizialmente e che prevede quattro ministeri a testa per FI e Lega.

Gli azzurri si sono sfilati dal tavolo per la scelta dei presidenti di Camera e Senato, lasciando a Fratelli d’Italia e Lega l’onere di spartirsi le due cariche istituzionali in una trattativa estenuante. In cambio, puntano ad ottenere adeguata compensazione nelle nomine dell’esecutivo, o con ministeri di maggior peso oppure con un ministero senza portafoglio in più.

Con la stessa logica Berlusconi si muove anche nella gestione della trattativa del ministero per Ronzulli: l’impuntatura di Meloni andrebbe altrettanto adeguatamente compensata.

Del resto, le caselle dei ministeri sono ancora tutte aperte e la rosa di nomi berlusconiani è ampia: da quello del coordinatore Antonio Tajani, che per ora è il più accreditato alla Farnesina, fino alla capogruppo in Senato Anna Maria Bernini, alla ex presidente del Senato Elisabetta Casellati e a Francesco Paolo Sisto. Ma altri potrebbero emergere, ora che si sta entrando nel vivo della costituzione delle nuove camere.

© Riproduzione riservata