NELLA MANOVRA

Rsa solo per pochi: il governo dà l’aiutino ai privati

Linda Di Benedetto
05 novembre 2026 • 21:16
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La legge di Bilancio stanzia 300 euro a persona per l’assistenza. La platea è di circa 5 milioni di persone over 75. Soldi destinati a Rsa private. Mentre c’è la fila per le pubbliche

Nel paese più anziano d'Europa il Servizio Sanitario arretra. Tra rette stellari, liste d'attesa bloccate l'assistenza agli anziani diventa un affare per pochi. Un assegno da circa 300 euro annui a persona destinato a una platea teorica di 5 milioni di over 75, stanziato con un pacchetto da 1,4 miliardi di euro per prestazioni extra-Lea. È questo il cuore del capitolo assistenza nell'ultima legge di Bilancio firmata dal governo Meloni: un intervento che tratta l’invecchiamento della popolazione

Linda Di Benedetto
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Linda Di Benedetto

Linda Di Benedetto è una cronista che ha iniziato a scrivere in territori difficili come quello del litorale sud di Roma. Ha firmato varie inchieste ed articoli sul giornale Panorama soprattutto riguardanti la Sanità tema in cui si è specializzata. 