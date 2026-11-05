Rsa solo per pochi: il governo dà l’aiutino ai privati

La legge di Bilancio stanzia 300 euro a persona per l’assistenza. La platea è di circa 5 milioni di persone over 75. Soldi destinati a Rsa private. Mentre c’è la fila per le pubbliche
Nel paese più anziano d'Europa il Servizio Sanitario arretra. Tra rette stellari, liste d'attesa bloccate l'assistenza agli anziani diventa un affare per pochi. Un assegno da circa 300 euro annui a persona destinato a una platea teorica di 5 milioni di over 75, stanziato con un pacchetto da 1,4 miliardi di euro per prestazioni extra-Lea. È questo il cuore del capitolo assistenza nell'ultima legge di Bilancio firmata dal governo Meloni: un intervento che tratta l’invecchiamento della popolazione