Professore di diritto amministrativo, ex ministro ed ex giudice della Corte costituzionale, Salvini è andato a trovarlo nella sua casa di Roma e ora se ne parla come di una figura che può sbloccare la situazione, ma c’è un problema: ha 87 anni

Sabino Cassese è il nuovo nome che si è affacciato nella corsa alla presidenza della Repubblica. Mercoledì sera, il segretario della Lega Matteo Salvini lo ha incontrato a casa sua e poco dopo ha chiesto di vedere il segretario del Pd Enrico Letta, ha scritto per primo il quotidiano Il Foglio.

Fonti della Lega hanno smentito l’incontro, ma considerato che Cassese è un collaboratore del quotidiano, sono in molti in queste ore a dubitare della smentita. Anche il segretario della Lega, Matteo Salvini, ha detto davanti ai giornalisti di non essere stato ai Parioli, quartiere dove si trova la casa del Prof. Cassese, nella giornata di mercoledì.

Segui tutti gli aggiornamenti sulla terza giornata di votazioni per il presidente della Repubblica

Chi è Cassese

Sabino Cassese, 87 anni, originario di Avellino, è professore di diritto amministrativo, ex ministro della Funzione pubblica durante il governo Ciampi ed ex giudice della Corte costituzionale. Da sempre vicino all’area più liberale del centrosinistra, è una figura che può incontrare più di un consenso in quel campo. Non è chiaro invece quanto possa convincere il centrodestra o il Movimento 5 stelle, essendo stato in passato estremamente critico con il secondo governo Conte.

Laureato alla Scuola Superiore Normale di Pisa, Cassese ha lavorato nell’Eni di Enrico Mattei e poi è stato docente in diverse università italiane e internazionali. Tra i suoi allievi più celebri ci sono l'attuale ministra della Giustizia Marta Cartabia e il capo di gabinetto del ministro della Cultura Dario Franceschini, del Pd.

Tra il 1993 e il 1994 è stato ministro della Funzione pubblica nel governo Ciampi. Lo stesso Ciampi, diventato presidente della Repubblica, nel 2005 lo ha nominato giudice della Corte costituzionale, incarico che ha ricoperto fino al 2014. Nel 2013, il nome di Cassese era stato fatto come quello di possibile candidato alla presidenza della Repubblica con il Pd.

In tempi recenti, Cassese ha sostenuto Matteo Renzi, appoggiando in particolare la sua riforma della Costituzione, bocciata al referendum del 2016.

Casse al Quirinale?

Sembra molto difficile. Cassese ha 87 anni e ne compierebbe 94 al termine del suo eventuale mandato. Se il Pd probabilmente potrebbe votarlo, sembra più difficile che possa farlo il Movimento 5 stelle in modo compatto. Non solo, Cassese è stato in passato molto vicino a Renzi, ma ha anche criticato duramente il secondo governo Conte e lo strumento dei Dpcm, utilizzato per introdurre numerose restrizioni durante la pandemia.

Infine, appare complicato mantenere l’unità del centrodestra sul suo nome. Cassese appartiene culturalmente più all’area di centrosinistra che del centrodestra. Fratelli d’Italia, che alle votazioni di oggi ha mostrato alla Lega di essere in grado di danneggiare seriamente candidati non graditi, non avrebbe molte ragioni per votarlo.

© Riproduzione riservata