Oggi ci sarà il quinto voto per eleggere il presidente della Repubblica. Inizierà alle 11 e potrebbe durare tra le quattro e le sei ore. Dopo quattro giorni di schede bianche il centrodestra è intenzionato a fare finalmente il nome della presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati. Domani segue la giornata con un liveblog costantemente aggiornato.

Clicca qui per vedere gli ultimi aggiornamenti

9.54 – Dopo l'annuncio di voto per Casellati, il leader della Lega Salvini invita a un incontro tutti i leader della maggioranza di governo.

9.52 – È ufficiale: secondo le agenzie, il centrodestra ha deciso di votare la presidente del Senato Casellati nel corso della quinta votazione.

9.45 – Il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri a proposito di uno dei nomi circolati i questi giorni: «Cassese va cassato». Si riferisce all’ex giudice della Corte costituzionale Sabino Cassese, che Salvini avrebbe incontrato mercoledì. «Vedere il nome di Cassese è una cosa incredibile. É stato uno dei più tenaci avversari colti delle idee e delle proposte del centrodestra».

9.34 – In corso il vertice di centrodestra in cui dovrebbe essere formalizzata la decisione di votare la presidente del Senato Casellati.

9.30 – La situazione nelle ultime 24 ore è passata dall’ottimismo per un accordo che sembra ormai raggiunto, allo scontro frontale tra i due schieramenti. I segnali di stallo sono così forti, che acquista credito l’ipotesi di un secondo mandato del presidente uscente Sergio Mattarella, scrive la nostra Daniela Preziosi.

9.19 – Il centrosinistra potrebbe decidere di astenersi alla votazione di oggi. In questo modo si potrebbe nascondere la presenza di gruppi disposti a votare con il centrodestra o a segnalare in altro modo la loro insoddisfazione (come accaduto ieri con i voti per Mattarella e due giorni fa con Guido Crosetto).

9.17 – Nel frattempo comincia il vertice del centrodestra alla Camera. Alcuni deputati, entrando, confermano che il nome scelto dalla coalizione è quello di Casellati.

9.08 – L’assemblea dei leader del centrosinistra è stata spostata alle 10.

9.03 – A proposito di Casellati, Emiliano Fittipaldi e Giovanni Tizian hanno raccontato ieri come la presidente del Senato abbia avuto la sua villa di Padova parzialmente restaurata con fondi pubblici.

9.02 – In questi minuti è in corso un incontro tra il segretario del Pd Enrico Letta, quello di Leu Roberto Speranza e il capo politico del Movimento 5 stelle Giuseppe Conte. C’è la possibilità che anche il centrosinistra decida di presentare un suo nome.

Il punto

Il centrodestra guidato dal segretario della Lega Matteo Salvini ha deciso di candidare un nome alla quinta votazione per il presidente della Repubblica anche senza aver raggiunto un accordo con gli alleati di governo di centrosinistra. Con ogni probabilità sarà presentata la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, già ipotizzata nei giorni scorsi e bocciata non solo dal Pd, ma anche da parte dello stesso centrodestra. Anche oggi il centrosinistra è fermamente contrario a qualsiasi ipotesi di forzatura o di nomi imposti unilateralmente e da ieri sera minaccia la tenuta del governo nell’ipotesi, piuttosto improbabile che Casellati venga eletta. Nel frattempo, alle 10.15 è fissata una riunione dei capigruppo della Camera, in cui si potrebbe decidere di aumentare a due il numero di votazioni al giorno.

9.00 – Benvenuti al liveblog di Domani sull’elezione del presidente della Repubblica!

© Riproduzione riservata