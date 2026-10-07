Sanità e poltrone, lady Cirielli firma l’incarico per la nomina del “cognato”

Sbarca negli uffici del ministro Schillaci il compagno della sorella (hanno anche un figlio) di Maria Rosaria Campitiello, moglie del viceministro degli Esteri Edmondo Cirielli di Fratelli d’Italia. Nomina sulla quale c’è la sua firma

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Non bastava la rete familiare già ampiamente nota ai vertici del governo tra palazzo Chigi e il ministero dell'Agricoltura: il metodo cognati sembra fare il suo ingresso ufficiale anche al ministero della Salute. E così sbarca in quegli uffici il compagno della sorella (hanno anche un figlio) di Maria Rosaria Campitiello, moglie del viceministro degli Esteri Edmondo Cirielli di Fratelli d’Italia. Il nominato si chiama Raffaele Ianniello: collocato dal 1° settembre all'ufficio 5 del Dipartimento