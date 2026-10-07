Al ministero della salute

Sanità e poltrone, lady Cirielli firma l’incarico per la nomina del “cognato”

Linda Di Benedetto
07 ottobre 2026 • 19:40Aggiornato, 07 ottobre 2026 • 19:42
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Sbarca negli uffici del ministro Schillaci il compagno della sorella (hanno anche un figlio) di Maria Rosaria Campitiello, moglie del viceministro degli Esteri Edmondo Cirielli di Fratelli d’Italia. Nomina sulla quale c’è la sua firma

Non bastava la rete familiare già ampiamente nota ai vertici del governo tra palazzo Chigi e il ministero dell'Agricoltura: il metodo cognati sembra fare il suo ingresso ufficiale anche al ministero della Salute. E così sbarca in quegli uffici il compagno della sorella (hanno anche un figlio) di Maria Rosaria Campitiello, moglie del viceministro degli Esteri Edmondo Cirielli di Fratelli d’Italia. Il nominato si chiama Raffaele Ianniello: collocato dal 1° settembre all'ufficio 5 del Dipartimento

Linda Di Benedetto
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Linda Di Benedetto

Linda Di Benedetto è una cronista che ha iniziato a scrivere in territori difficili come quello del litorale sud di Roma. Ha firmato varie inchieste ed articoli sul giornale Panorama soprattutto riguardanti la Sanità tema in cui si è specializzata. 