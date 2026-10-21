Scontri di Milano, al presidio della Cgil le anime della sinistra: «Sicurezza significa sicurezza sociale»

La Cgil è scesa mercoledì 21 ottobre in piazza della Scala, accompagnata da partiti e associazioni, per chiedere coesione sociale e condannare le violenze dello scorso weekend

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Cinquecento militari, controllo e repressione. Così Milano si prepara al prossimo fine settimana. La Cgil è scesa mercoledì 21 ottobre in piazza della Scala, accompagnata da partiti e associazioni, per chiedere coesione sociale e condannare le violenze dello scorso weekend. Una piazza attraversata da sensibilità differenti. Le parole del sindaco Giuseppe Sala, al termine del comitato per l’ordine e la sicurezza, e le mosse del governo sembrano però andare in una direzione che poco ha a che veder