La giornalista Lucia Annunziata andrà in Ucraina non solo come inviata, ma gestirà la corrispondenza per tutta l’estate. L’annuncio è arrivato dal direttore dell’Approfondimento Rai Antonio di Bella

Il nuovo direttore dell’Approfondimento della Rai Antonio Di Bella ha annunciato la prossima partenza di Lucia Annunziata come inviata e responsabile della corrispondenza in Ucraina. È il contenuto di una riunione informale avuta con i consiglieri di Viale Mazzini.

L’ufficio servirà a tutti i programmi di approfondimento della Rai, per cui Annunziata per tutta l’estate deciderà quale copertura dare ai singoli eventi e per smistarli nelle diverse trasmissioni, da Agorà Estate, su Rai3 la mattina, o il Tg1 Mattina, in accordo con la direttrice Monica Maggioni, o il nuovo programma Filorosso, in onda da martedì 28 giugno con Giorgio Zanchini e Roberta Rei.

Nuovi programmi

Tra le altre novità previste anche un nuovo programma di Ilaria D’Amico, in prima serata su Rai2, realizzata dall’ex Iena Alessandro Sortino. Un programma nato per rispondere alle esigenze di rinnovamento rispetto agli attuali talk show. Il format sarà simile ai Ted Talks: prima ci sarà l’esposizione di un argomento da parte di un ospite senza interruzioni e poi ci sarà un dibattito con esperti e persone competenti sulla materia.

A ottobre, invece, partirà su Rai3 un programma di Giancarlo De Cataldo che racconterà le grandi storie di cronaca d’Italia.

La spiegazione di Fuortes su Orfeo

Nel frattempo è arrivata la motivazione della recente girandola interna di cambi effettuata dall’ad di Rai Carlo Fuortes, con la revoca di Mario Orfeo all’Approfondimento, poi spostato alla direzione del Tg3: «Negli scorsi mesi ho registrato una serie di criticità. Queste da ultimo sono sfociate nel mancato invio della documentazione indispensabile per la presentazione della programmazione del genere Approfondimento nei tempi previsti», ha spiegato Fuortes in Vigilanza.

