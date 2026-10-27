Dall’Europa prove di dialogo con Putin. E la tregua a Oleshky «avvicina la pace»

I leader di Finlandia e Norvegia chiamano lo zar «a titolo personale». Il risultato è simbolico: riportare attenzione sui negoziati. Malumori tra alcuni leader Ue, tra cui Meloni. Ma il negoziato accelera verso il summit di Abu Dhabi tra Russia, Usa e Ucraina

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Ieri notte, in Ucraina, è iniziata la più grande tregua dall’inizio dell’invasione russa. Sull’intero fronte di Kherson, le armi tacciono: non era mai accaduto prima che russi e ucraini si accordassero per cessare le ostilità su un territorio così vasto. L’accordo è stato raggiunto con la mediazione di papa Leone e della first lady degli Stati Uniti, Melania Trump, e servirà a consentire l’evacuazione di Oleshky, la cittadina occupata dai russi nei primi giorni dell’invasione e dove dallo scorso