La nota dei Friedkin pone fine a giorni di indiscrezioni dopo lo scontro, anche a mezzo stampa, tra l’advisor della proprietà e l’allenatore. A rischio anche il ds Massara. Per sir Claudio incognita futuro, tra l’ipotesi ritiro e la suggestione di un ruolo in Nazionale. Il ministro dello Sport Abodi: «È un patrimonio del calcio italiano»

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«L'As Roma comunica che il rapporto con Claudio Ranieri è terminato»: è da poco passato mezzogiorno quando una nota ufficiale del club spezza il viavai di retroscena e indiscrezioni che, da giorni, attanagliano il mondo giallorosso. La continuazione del comunicato, se mai davvero ce ne fosse stato bisogno, chiarisce ancora di più la direzione in cui andrà la società e soprattutto la scelta di campo fatta dai proprietari americani, i Friedkin: «Il club desidera ringraziare Claudio per il suo significativo contributo alla Roma. Abbiamo piena fiducia nel percorso che ci attende sotto la guida tecnica di Gian Piero Gasperini, con l'obiettivo condiviso di crescere, migliorare e ottenere risultati all'altezza della nostra storia».

Sembrava insanabile, e in effetti lo era, la frattura tra sir Claudio, che lo scorso anno aveva preso i giallorossi in corsa, in una situazione a tratti critica con la zona retrocessione davvero troppo vicina, e si era reso poi protagonista di una rimonta spettacolare che aveva portato la Roma a un solo punto dalla qualificazione in Champions League, e l’allenatore.

I Friedkin, tra due fuochi, sono stati costretti a fare una scelta e così si è arrivati al passo indietro del consulente della società. E potrebbe non essere l’unico scossone. Potrebbe infatti lasciare anche il direttore sportivo, Ricky Massara: l’ex Milan, infatti, sarebbe molto legato a Ranieri e non vedrebbe un futuro in giallorosso senza di lui.

Per il 74enne ormai ex advisor della Roma, adesso, è incognita futuro. Da un lato la prospettiva del ritiro, che aveva già ipotizzato la scorsa stagione prima di accettare la proposta dei Friedkin rifiutando anche un’offerta da ct della Nazionale italiana. Dall’altra, un parziale dietrofront rispetto a quella scelta, con gli azzurri che accoglierebbero a braccia aperte Ranieri, in un ruolo ancora da definire.

Non a caso, pochi minuti dopo l’uscita del comunicato della Roma, il ministro dello Sport Andrea Abodi, intervenuto a margine della firma della dichiarazione di intenti per la lotta contro l'antisemitismo nello sport, ha parlato di Ranieri come «un patrimonio acquisito del calcio italiano».

Lo scontro con Gasp

Ranieri aveva paventato il passo indietro pubblicamente già un paio di settimane fa, il 10 aprile, quando ci fu l’attacco davanti alle telecamere all’allenatore giallorosso poco prima dalla sfida con il Pisa. In quell’occasione, l'advisor ha risposto alle critiche dell'allenatore, che fino a quel momento aveva sempre difeso, sulla costruzione della rosa ricordando che Gasperini era stata la quarta scelta, ma la prima a essersi concretizzata.

Ma era già dal mercato di gennaio che, però, qualcosa era cambiato: i rapporti hanno iniziato a incrinarsi e sul tavolo delle discussioni ci sono finiti diversi argomenti, a cominciare da quello legato agli infortuni. Più volte, infatti, Gasperini ha lamentato la gestione di alcuni giocatori in infermeria, prendendosela con uno staff che era stato portato a Trigoria da Ranieri. Poi le incomprensioni di mercato e il rapporto, mai sbocciato, con il ds Frederic Massara, destinato a salutare anche lui.

A nulla sono serviti i tentativi della società, direttamente dall’America, di ricucire il rapporto sebbene, in qualche occasione, sembrava ci potessero essere gli estremi per un riavvicinamento. Niente da fare, invece: la giornata di giovedì 23 aprile, pochi giorni dopo la partita dal sapore romantico contro l’Atalanta (e le lacrime in conferenza stampa di Gasperini, nel ricordare il rapporto idilliaco con la proprietà della Dea) ha dato un’accelerata finale al divorzio.

Giovedì mattina Ranieri aveva rotto il muro di silenzio: «Ci aspettiamo il meglio, i ragazzi stanno dando tutto. Siamo tutti uniti per un unico obiettivo». Poi i retroscena sul suo imminente addio, di un’intervista già rilasciata alla Rai e i riferimenti, neanche troppo velati, al concetto di “lealtà”.

Ranieri rinuncia così a un altro anno di contratto, vista la scadenza al 30 giugno 2027. E non un anno qualsiasi: il prossimo, infatti, sarà il centenario della squadra giallorossa. La speranza di società e tifosi era di approcciare a questo importante traguardo con ben altro spirito. Ora l’imperativo è concludere al meglio la stagione, con un quarto posto forse un po’ troppo lontano a cinque giornate dalla fine, e dimenticare in fretta la guerra tra Ranieri e Gasperini. C’è la prossima stagione da programmare, un calciomercato da inventare, e prima ancora un nuovo ds da trovare per stabilire strategie e priorità.

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