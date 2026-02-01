Lo spagnolo ha sconfitto il serbo in quattro set – 2-6, 6-2, 6-3, 7-5 – e diventa il più giovane nell'era Open a raggiungere quota sette Slam

A vincere il primo Slam della stagione è stato Carlos Alcaraz. Lo spagnolo ha vinto gli Australian Open maschile sul cemento di Melbourne Park battendo il serbo Novak Djokovic, che in semifinale aveva eliminato l’italiano Jannik Sinner.

Il campione spagnolo, primo favorito del tabellone e leader della classifica mondiale, ha piegato Djokovic con il punteggio di 2-6, 6-2, 6-3, 7-5. Nel primo set Djokovic ha avuto la meglio in mezz'ora, mostrandosi a larghi tratti superiore al suo avversario chiudendo sul 6-2.

Stesso parziale nel secondo ma questa volta a favore di Alcaraz che è riuscito a ribaltare il risultato. Il terzo, dopo un sostanziale equilibrio lo conquista Alcaraz (6-3) che nell'ultimo game piazza un secondo break.

Combattutissimo, invece, il quarto set chiuso sul 7-5 da Alcaraz che conquista il quarto successo contro Djokovic in uno Slam e diventa il terzo per vittorie sul serbo nei Major dietro Nadal (11) e Federer (6).

Alcaraz è inoltre il secondo spagnolo della storia, dopo Nadal (2009, 2022), a vincere l'Australian Open, nonchè il più giovane nell'Era Open a raggiungere quota sette Slam.

