Il velocista Jonathan Milan ha conquistato la vittoria sul traguardo di Cuneo rispettando i pronostici della vigilia. Alle sue spalle Tommaso Dati e Alessandro Romele

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Jonathan Milan ha conquistato il titolo di campione italiano di ciclismo su strada, succedendo nell’albo d’oro a Filippo Conca. Il velocista della squadra Lidl-Trek ha vinto la volata conclusiva, a Cuneo, sede di arrivo della gara, precedendo Tommaso Dati (Team Ukyo) e Alessandro Romele (Xds Astana Team), che hanno completato il podio. Ottenendo entrambi un risultato soddisfacente.

Milan campione italiano

Milan era infatti il grande favorito alla vigilia della gara, grazie a un percorso non molto duro favorevole a un arrivo allo sprint. Il ciclista friulano è stato comunque bravo a gestire la corsa: nella prima fase della gara era partito un gruppetto da lontano per tentare di sorprendere il resto del gruppo.

Il corridore della Lidl-Trek ha beneficiato del grande lavoro dei due compagni di squadra, Andrea Bagioli e Giulio Ciccone, che hanno tenuta alta l’andatura per evitare nuovi attacchi dopo aver ripreso i fuggitivi della prima ora.

Gli ultimi chilometri hanno avuto un esito quasi prevedibile: il gigante friulano è partito a poche centinaia di metri dal traguardo, tenendo sotto controllo il tentativo di rimonta da parte di Dati. A completare le prime cinque posizione, oltre a Romele, ci sono Luca Colnaghi e Marco Manenti, che hanno centrato una prestigiosa top five.

Riscatto tricolore

Milan non ha celato la grande soddisfazione arrivata in una stagione finora in chiaroscuro: al Giro d’Italia ha ottenuto una sola vittoria di tappa, bottino inferiore alle attese. «La giornata è stata molto impegnativa. I miei compagni di squadra hanno fatto un lavoro incredibile per supportarmi. Non è stato per niente scontato l'arrivo in volata», ha commentato il nuovo campione italiano ai microfoni di Raisport.

«Vestirò la maglia tricolore, ma per me da domani la indosseranno anche tutti i miei compagni. Sono molto felice: un sogno che diventa realtà», ha aggiunto il velocista friulano, che comunque non sarà alla partenza del prossimo Tour de France.

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