Finisce 5-4 ai rigori, decisivo l’ultimo errore di Gabriel. Esplosione di gioia tra le strade di Parigi ma anche paura tra la folla per il lancio di petardi
Il Paris Saint Germain conquista la sua seconda Champions League consecutiva. Ma non è stato semplice superare l’Arsenal. Gli inglesi, passati in vantaggio dopo pochi minuti, dopo l’1-1, hanno tenuto testa ai campioni in carica portando la gara ai rigori. Finisce 5-4, decisivo l’ultimo errore di Gabriel.
Esplosione di gioia, lancio di razzi fumogeni e anche scene di panico fra i passanti a Parigi dopo la conquista della seconda Champions consecutiva da parte del Paris Saint-Germain. All'ultimo rigore che ha dato la vittoria ai parigini, migliaia di giovani che erano già nelle strade e nelle piazze dal pomeriggio, un boato di gioia si è levato dalle strade insieme a innumerevoli lanci di razzi per fuochi d'artificio e soprattutto petardi, in alcuni casi lanciati fra la folla spaventata.
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