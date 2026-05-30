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Il Paris Saint Germain conquista la sua seconda Champions League consecutiva. Ma non è stato semplice superare l’Arsenal. Gli inglesi, passati in vantaggio dopo pochi minuti, dopo l’1-1, hanno tenuto testa ai campioni in carica portando la gara ai rigori. Finisce 5-4, decisivo l’ultimo errore di Gabriel.

Esplosione di gioia, lancio di razzi fumogeni e anche scene di panico fra i passanti a Parigi dopo la conquista della seconda Champions consecutiva da parte del Paris Saint-Germain. All'ultimo rigore che ha dato la vittoria ai parigini, migliaia di giovani che erano già nelle strade e nelle piazze dal pomeriggio, un boato di gioia si è levato dalle strade insieme a innumerevoli lanci di razzi per fuochi d'artificio e soprattutto petardi, in alcuni casi lanciati fra la folla spaventata.

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