Gli otto successi tra 125, Moto2 e MotoGp con Honda, il lungo calvario degli infortuni, la rinascita con il team Gresini e con la Ducati ufficiale: «So quanto ho sofferto, lo scorso anno mi ha messo in pace con me stesso, questo titolo è per i fan». A 33 anni lo spagnolo supera Valentino Rossi: davanti a lui restano solo Nieto e Agostini

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Marc Marquez ha suonato la decima: lo spagnolo della Ducati, con l’ottavo posto del Gran premio del Portogallo, ha conquistato il suo storico, decimo titolo iridato – l'ottavo in MotoGp - al termine di una gara condotta con la prudenza di chi sapeva di avere dalla sua una gran quantità di combinazioni di risultati per laurearsi già oggi campione del mondo nonostante la caduta nella sprint di sabato.

A 33 anni, il pilota spagnolo della Ducati aggiunge così un nuovo capitolo alla propria leggenda superando Valentino Rossi, fermo a nove titoli mondiali, e portandosi alle spalle soltanto di Angel Nieto, tredici, e Giacomo Agostini, primatista a quota quindici.

La pista di Portimao, storicamente difficile per lui, diventa così il dolce teatro dell’impresa di una carriera. Il Gran premio è stato dominato dall’Aprilia, che ha portato sul podio tre piloti: Marco Bezzecchi ha tagliato il traguardo per primo, seguito da Jorge Martin e Raul Fernandez. Ma la soddisfazione finale è tutta per Marquez.

«Non so dove mi trovo, so solo che sono felicissimo. Stiamo celebrando la storia. So quanto ho sofferto e so che i miei tifosi a metà stagione hanno creduto molto in me», ha detto a caldo Marquez. «Io ho continuato a spingere, a dare il massimo e a fare meglio. Avevo detto che il titolo dello scorso anno mi aveva messo in pace con me stesso, ma questo è per tutti i fan. Grazie a tutti, questo è per voi».

Un successo che ha un significato particolare anche per il percorso recente del pilota di Cervera. Dopo il trionfo del 2025, quello della rinascita dopo il lungo calvario degli infortuni, il 2026 è stato l'anno della conferma. Tornare sul tetto del mondo era stata una liberazione, riuscire a ripetersi significa dimostrare di avere ancora velocità, fame e lucidità per difendere il primato, nonostante i tentativi di Jorge Martin e Marco Bezzecchi nel corso della stagione.

L’alba di un campione

La sua storia mondiale comincia nel 2010, con il titolo nella classe 125, prosegue nel 2012 in Moto2 e arriva alla svolta l'anno successivo. La Honda gli affida la moto lasciata da Casey Stoner, affiancandolo a Dani Pedrosa. Marquez ha vent'anni e impiega appena due Gran premi per lasciare il segno: ad Austin conquista la sua prima vittoria nella classe regina, diventando il più giovane pilota a riuscirci. A fine stagione i successi sono sei e arriva anche il Mondiale, al debutto in MotoGp.

Foto Afp

Nel 2014 si conferma campione dopo aver aperto il campionato con dieci vittorie consecutive. Il 2015 interrompe la sua striscia, con il titolo che va a Jorge Lorenzo al termine della controversa sfida tra quest'ultimo e Valentino Rossi. Dal 2016, però, Marquez torna a dettare legge: conquista quattro Mondiali consecutivi, superando anche la resistenza di Andrea Dovizioso e della Ducati. Il 2019 rappresenta il punto più alto di quella prima fase della carriera, con 12 vittorie e 18 podi in 19 gare. È l'ottavo titolo complessivo e tutto lascia pensare che la collezione possa continuare a crescere.

Cadute e trionfi

Poi arriva il luglio del 2020. A Jerez una caduta gli provoca la frattura dell'omero destro. Il tentativo di rientrare pochi giorni dopo l'intervento chirurgico apre una lunga stagione di sofferenze, tra nuove operazioni e un recupero più difficile del previsto. Marquez salta l'intero campionato e torna a correre soltanto nel 2021. Ritrova anche la vittoria, ma una caduta in allenamento provoca il ritorno della diplopia, il disturbo della vista già affrontato nel 2011, costringendolo a interrompere nuovamente la stagione.

Foto Afp

Nel 2022 la diplopia si ripresenta e il pilota deve sottoporsi alla quarta operazione al braccio destro. Dopo un'altra lunga pausa, torna in pista ad Aragon. Sono anni complicati, tra dolore, cadute, infortuni e dubbi sulla possibilità di proseguire. Anche il 2023 si rivela difficile, mentre la Honda non riesce a ritrovare competitività. Per ripartire serve una decisione drastica: lasciare la squadra con cui ha conquistato sei dei suoi titoli nella classe regina e cercare altrove una nuova occasione.

Nel 2024 Marquez approda al team Gresini, ritrova il fratello Alex e sale su una Ducati. Ad Aragon torna a vincere un Gran premio dopo quasi tre anni e conclude il campionato al terzo posto. La scommessa gli apre le porte della squadra ufficiale di Borgo Panigale per il 2025, accanto a Francesco Bagnaia. A Motegi completa la rincorsa al nono titolo mondiale, il primo con Ducati e il primo dopo sei anni. A Portimao, oggi, è arrivata la decima corona.

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