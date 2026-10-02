Non solo calcio: il caso del Manchester City può avere conseguenze sui rapporti tra Regno Unito ed Emirati

Gli interessi di Abu Dhabi nel club si intrecciano con investimenti, difesa e diplomazia britannica. Il verdetto della Premier League – in attesa delle conseguenze che saranno decise – rischia di mettere sotto pressione il governo di Burnham che già si è detto «preoccupato» per una possibile cessione del club

true false

È ancora presto per capire quali saranno le conseguenze sportive del verdetto sul Manchester City, riconosciuto colpevole dalla Premier League di 114 violazioni dei parametri finanziari del campionato inglese, commesse tra il 2009 e il 2018. Il club ha fatto ricorso e ci si attende che la decisione definitiva possa arrivare entro la fine della stagione: il rischio maggiore è quello dell’esclusione del City dalla Premier League. Ma, nel frattempo, si sta già discutendo delle conseguenze politiche