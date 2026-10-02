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Non solo calcio: il caso del Manchester City può avere conseguenze sui rapporti tra Regno Unito ed Emirati

Valerio Moggia
02 ottobre 2026 • 14:54
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Gli interessi di Abu Dhabi nel club si intrecciano con investimenti, difesa e diplomazia britannica. Il verdetto della Premier League – in attesa delle conseguenze che saranno decise – rischia di mettere sotto pressione il governo di Burnham che già si è detto «preoccupato» per una possibile cessione del club

È ancora presto per capire quali saranno le conseguenze sportive del verdetto sul Manchester City, riconosciuto colpevole dalla Premier League di 114 violazioni dei parametri finanziari del campionato inglese, commesse tra il 2009 e il 2018. Il club ha fatto ricorso e ci si attende che la decisione definitiva possa arrivare entro la fine della stagione: il rischio maggiore è quello dell’esclusione del City dalla Premier League. Ma, nel frattempo, si sta già discutendo delle conseguenze politiche

Valerio Moggia
Valerio Moggia
Valerio Moggia

Nato a Novara nel 1989, è da sempre appassionato di calcio, storia e fenomeni sociali. Dal 2017 cura il progetto Pallonate in Faccia, un sito che si occupa di temi politici e storici legati al calcio; dal 2021 è anche un podcast. Ha scritto per siti come Vice Italia, Rivista Undici, Valigia Blu, Linkiesta, InsideOver, l’Ultimo Uomo, Domani e Il Post. Nel 2020 ha pubblicato per UltraSport Storia popolare del calcio. Uno sport di esuli, immigrati e lavoratori. Nel 2022, per lo stesso editore, ha pubblicato La Coppa del Morto. Storia di un Mondiale che non dovrebbe esistere, incentrato sulle violazioni dei diritti umani in occasione dei Mondiali in Qatar. Nel 2025, per People, è uscito Il calcio è politica. Lo sport come antidoto al nazionalismo.