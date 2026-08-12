Sara Curtis ha stabilito il record del mondo nei 50 dorso e si è qualificata alla finale degli Europei di nuoto in corso a Parigi. L’azzurra ha vinto la seconda semifinale in 26”63, migliorando di 23 centesimi il precedente primato di 26”86, stabilito dall’australiana Kaylee McKeown il 20 ottobre 2023 a Budapest.

Curtis ha preceduto la russa neutrale Alina Gaifutdinova, seconda in 26”91, mentre l’olandese Marrit Steenbergen ha chiuso in 27”31. Il tempo dell’azzurra è il nuovo limite mondiale della specialità e arriva dopo il bronzo conquistato nei 100 stile libero, la sua prima medaglia agli Europei assoluti.

Sport

Il record, la sfida più intima che attraversa le corsie del nuoto

«Una follia, non so cosa dire. Probabilmente è il sogno di tutta la mia vita», ha detto Curtis a Raidue dopo la semifinale. «Ho detto: faccio questa gara e spingo fino all’ultima bracciata, sono contenta. Non mi sembra vero. Veramente folle, non credo ancora di esserci riuscita. E ora c’è la finale».

Per Curtis, allenata da Thomas Maggiora e portacolori dell’Esercito, la finale dei 50 dorso è in programma giovedì 13 agosto alle 18.36. L’azzurra partirà con il miglior tempo.

Voci

Sara Curtis, la ragazza che ha battuto i record di Federica Pellegrini: «Fiera delle mie due culture»

Lia Capizzi

Niente finale invece per Costanza Cocconcelli, nona in 27”87 nella classifica complessiva delle semifinali: per qualificarsi avrebbe dovuto nuotare due centesimi più veloce.

EPA
EPA
EPA

© Riproduzione riservata