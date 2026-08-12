false false

Sara Curtis ha stabilito il record del mondo nei 50 dorso e si è qualificata alla finale degli Europei di nuoto in corso a Parigi. L’azzurra ha vinto la seconda semifinale in 26”63, migliorando di 23 centesimi il precedente primato di 26”86, stabilito dall’australiana Kaylee McKeown il 20 ottobre 2023 a Budapest.

Curtis ha preceduto la russa neutrale Alina Gaifutdinova, seconda in 26”91, mentre l’olandese Marrit Steenbergen ha chiuso in 27”31. Il tempo dell’azzurra è il nuovo limite mondiale della specialità e arriva dopo il bronzo conquistato nei 100 stile libero, la sua prima medaglia agli Europei assoluti.

«Una follia, non so cosa dire. Probabilmente è il sogno di tutta la mia vita», ha detto Curtis a Raidue dopo la semifinale. «Ho detto: faccio questa gara e spingo fino all’ultima bracciata, sono contenta. Non mi sembra vero. Veramente folle, non credo ancora di esserci riuscita. E ora c’è la finale».

Per Curtis, allenata da Thomas Maggiora e portacolori dell’Esercito, la finale dei 50 dorso è in programma giovedì 13 agosto alle 18.36. L’azzurra partirà con il miglior tempo.

Niente finale invece per Costanza Cocconcelli, nona in 27”87 nella classifica complessiva delle semifinali: per qualificarsi avrebbe dovuto nuotare due centesimi più veloce.

EPA

© Riproduzione riservata