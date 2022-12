Elon Musk ha proposto un sondaggio ai suoi follower in cui chiede loro se deve restare capo di Twitter o se è meglio che lasci l’incarico. Chiunque può votare al sondaggio e lui promette che rispetterà il risultato. Il sondaggio resterà aperto fino a mezzogiorno ora italiana. Per il momento sono in vantaggio coloro che chiedono che lasci il ruolo, con il 56 per cento dei voti.

In un Tweet successivo, Musk ha aggiunto: «State attenti a quello che volete perché potreste ottenerlo», una frase che molti utenti hanno inteso come una velata minaccia che in caso di dimissioni dal ruolo, Musk sceglierebbe come suo successore qualcuno che i suoi detrattori potrebbero gradire anche meno.

Musk si trova da tempo sotto tiro per la sua decisione di Twitter. Tra le sue prime decisioni dopo aver acquisito il social network, Musk ha licenziato buona parte dei dipendenti, mentre molti altri se ne sono andati di loro iniziativa. Successivamente ha lanciato una serie di controverse iniziative, tra cui la riammissione nel social di numerosi estremisti di destra bannati negli ultimi anni. La scorsa settimana, Musk ha cacciato dal social alcuni dei più importanti giornalisti americani che seguivano le sue vicende.

Diversi analisti ora descrivono Twitter come una società nel caos. Nel frattempo, l’azienda produttrice di auto elettriche Tesla, che costituisce il principale asset di Musk, ha perso circa un terzo del suo valore in due mesi.

