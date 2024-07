Le tre grandi major fanno causa alle start up che utilizzano le loro canzoni per addestrare gli algoritmi e creare piattaforme in grado di creare una canzone partendo dalle istruzioni degli utenti. Sembra una crociata anche per difendere il futuro della musica, ma forse è già troppo tardi (e non per colpa dell’intelligenza artificiale)

Quando si parla di intelligenza artificiale una delle questioni più dibattute è quanti posti di lavoro farà scomparire. Fino a qualche anno fa c’era un limite che si pensava che gli algoritmi non potessero superare: quello della creatività umana. Forse è ancora vero, ma si è scoperto che i modelli più avanzati hanno una straordinaria capacità di imitare e poi imparare dagli esempi umani.

Si gioca tutto intorno a questa premessa l’ultimo caso giudiziario che arriva dagli Stati Uniti e che riguarda questa volta i grandi colossi della musica. Le principali catene discografiche (Universal, Sony e Warner) hanno denunciato alcune start up che creano musica appunto attraverso la sola intelligenza artificiale. Il punto specifico riguarda il fatto che gli algoritmi avrebbero rubato dai cantanti esistenti e grazie a loro avrebbero imparato cosa fare. In questo senso la questione ricorda molto la lite fra New York Times e Chat Gpt: in quel caso ci si lamentava degli articoli che erano stati utilizzati per addestrare il modello linguistico.

Ma anche questa storia va analizzata superando l’aspetto specifico, su cui si basa il pretesto giudiziario. Va compresa nella sua portata più ampia e per molti aspetti dirompente: siamo di fronte a una tecnologia che sta toccando vari aspetti della nostra vita e ancora non sappiamo a che punto verrà posto il confine.

Arte o scienza

Per quanto riguarda la musica si torna a uno dei grandi dilemmi che da sempre divide gli appassionati (e talvolta fa anche litigare). Stiamo parlando di un’arte o di una scienza, conta di più il vissuto di un artista e il suo istinto o la teoria musicale? Nel primo caso è chiaro che l’umanità rimane inimitabile: se John Lennon e Paul McCartney non fossero cresciuti in una via con un barbiere e il capolinea di un autobus, allora non ci sarebbe stata Penny Lane.

Anzi, ancora di più: se sul finire degli anni Cinquanta i due non si fossero conosciuti, se fossero nati in un’altra parte del mondo o non fossero nati affatto, allora non ci sarebbero stati i Beatles e forse la musica degli ultimi sessant’anni sarebbe stata diversa.

Secondo questa teoria, ci sono una serie di fattori prevalentemente umani che influenzano la produzione discografica. Ma è davvero sempre così? In realtà non è un segreto che molte hit che sono oggi nella classifica di Spotify sono costruite a tavolino, proprio negli uffici delle case discografiche, e seguendo una serie di regole che sono appunto facilmente sintetizzabili in un algoritmo.

Le hit del futuro

L’iniziativa giudiziaria parte dal tentativo di far valere i diritti d’autore. Alcune start up – chiamate Suno e Udio – pare abbiano attinto a canzoni di artisti esistenti per creare un modello in grado di imitarli. A quel punto, ogni utente può condividere il testo di una canzone, o generarlo attraverso l’intelligenza artificiale, e chiedere alle piattaforme di creare da zero la musica e il cantato. Il risultato è in alcuni casi un po’ finto, ma in altri così autentico da essere paragonabile a molte delle canzoni che fanno oggi il pieno di streaming.

La questione riguarda dunque in più larga misura il futuro della musica. Il fatto che chiunque potrà presto produrre una hit dalla sua cameretta, utilizzando un computer, in modo ancora più semplice ed efficace di quanto sia già possibile oggi. Per arrivare a questo risultato, quali dati potranno essere utilizzati per addestrare l’intelligenza artificiale?

E soprattutto: è un sintomo del progresso che renderà la musica ancora più democratica, o metterà a rischio il lavoro di musicisti e di altri professionisti, rendendo tutto ancora più piatto e uniforme? Ma poi questo è un problema solo della nuova tecnologia o il riflesso di una tendenza generale, che le stesse grosse case discografiche hanno incentivato in passato, per riuscire a fare più guadagni possibili in un mercato diventato sempre più difficile?

Musica artificiale

È probabile che l’intelligenza artificiale non riuscirà mai a riprodurre le emozioni che genera l’assolo di Comfortably Numb dei Pink Floyd senza clonare David Gilmour, ma è altrettanto probabile che riuscirà invece a ideare una canzone del tutto simile a 30°C di Anna Pepe, che oggi è prima nella classifica degli streaming in Italia. Alla fine forse l’errore più grande è stato proprio delle major: ora se la prendono con l’intelligenza artificiale, senza rendersi conto che ormai da tempo hanno già ceduto alla musica artificiale.

