Perché sfilarsi da un mercato dominato? La risposta sta nel nuovo verbo di Elon Musk: è convinto che l’Ia sia la vera e sola rivoluzione industriale della nostra epoca. L’obiettivo è controllare l’intera filiera tecnologica del futuro
Perché sfilarsi da un mercato dominato? La risposta sta nel nuovo verbo di Elon Musk: è convinto che l’Ia sia la vera e sola rivoluzione industriale della nostra epoca. L’obiettivo è controllare l’intera filiera tecnologica del futuro
C’è stato un tempo in cui SpaceX era soltanto una scommessa folle sull’orlo della bancarotta, salvata in extremis dagli assegni della Nasa e dai contratti del Pentagono. Oggi quel rapporto di dipendenza si è completamente capovolto: non è più l’azienda di Elon Musk ad aver bisogno del governo americano, ma è Washington a trovarsi drammaticamente ostaggio di SpaceX. E il problema peggiore, come osserva l’esperto di settore Eric Berger, è che mentre la Nasa ha costruito l’intera sua strategia spaz