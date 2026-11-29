Perché sfilarsi da un mercato dominato? La risposta sta nel nuovo verbo di Elon Musk: è convinto che l’Ia sia la vera e sola rivoluzione industriale della nostra epoca. L’obiettivo è controllare l’intera filiera tecnologica del futuro

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Perché sfilarsi da un mercato dominato? La risposta sta nel nuovo verbo di Elon Musk: è convinto che l’Ia sia la vera e sola rivoluzione industriale della nostra epoca. L’obiettivo è controllare l’intera filiera tecnologica del futuro