L’intelligenza artificiale fa paura (a volte) anche a chi la costruisce. Ecco perché

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C'è stato un momento, a settembre 2026, in cui il dibattito sui rischi dell’intelligenza artificiale ha smesso di essere un esercizio accademico ed è diventato cronaca quotidiana. È successo quando le persone che progettano i sistemi più avanzati al mondo hanno cominciato, una dopo l’altra, a dire pubblicamente di avere paura di quello che stanno costruendo. Tutto parte da un post su X. Jacob Coxon, 27enne britannico laureato in matematica, aveva passato circa tre anni ad addestrare modelli lin