Ambiente

Le temperature sono fino a 14°C più alte della media per la crisi climatica

Michele Bertelli
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28 maggio 2026 • 13:43Aggiornato, 28 maggio 2026 • 13:43

La crisi rende le temperature estreme cinque volte più probabili. Per le Nazioni unite globalmente toccheremo un nuovo record nei prossimi cinque anni. L’aria vicina al suolo sarà infatti fra 1,3 e 1,9°C più calda rispetto al 1850. La ragione è la dipendenza del mondo dalla combustione fossile, petrolio e gas

Punte di 36,5°C a Bolzano. 35°C a Milano e Londra. Addirittura, 37,1°C a Hossegor - piccolo comune francese nel sud ovest del paese - e a Santander. L'estate non è ancora iniziata, ma in Europa è già arrivata la prima ondata di calore che sta bruciando i record registrati fino a ora. Tanto che per giovedì il ministero della salute ha diramato un bollettino di emergenza nelle città di Bologna, Firenze, Roma e Torino, invitando ad evitare di esporsi al sole diretto e raccomandando di trascorrere l

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Michele Bertelli
Michele Bertelli
Michele Bertelli

Giornalista e videomaker, si è occupato di esteri, clima, energia, migrazioni e sviluppo economico, coprendo storie dall’Italia ma anche dall’America Latina, dal Sudan del sud e dall'Inghilterra. Ha collaborato sia con testate italiane - fra cui RaiNews, Repubblica TV, L'Espresso, Internazionale, il Corriere della sera, Il manifesto e IRPIMedia - che estere, come Al Jazeera English, Politico EU ed El País. Nel 2012 ha conseguito un MA in International Journalism alla City University di Londra. Nel 2017 è stato premiato dall'Associazione dei corrispondenti delle Nazioni Unite. Collabora con l’Istituto di Studi di Politica Internazionale come Associate Editor.