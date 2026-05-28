Le temperature sono fino a 14°C più alte della media per la crisi climatica

La crisi rende le temperature estreme cinque volte più probabili. Per le Nazioni unite globalmente toccheremo un nuovo record nei prossimi cinque anni. L’aria vicina al suolo sarà infatti fra 1,3 e 1,9°C più calda rispetto al 1850. La ragione è la dipendenza del mondo dalla combustione fossile, petrolio e gas

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Punte di 36,5°C a Bolzano. 35°C a Milano e Londra. Addirittura, 37,1°C a Hossegor - piccolo comune francese nel sud ovest del paese - e a Santander. L'estate non è ancora iniziata, ma in Europa è già arrivata la prima ondata di calore che sta bruciando i record registrati fino a ora. Tanto che per giovedì il ministero della salute ha diramato un bollettino di emergenza nelle città di Bologna, Firenze, Roma e Torino, invitando ad evitare di esporsi al sole diretto e raccomandando di trascorrere l