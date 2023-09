Christopher Nolan è l'ultimo dei grandi registi della sua generazione capace di fare un film ambizioso e su vasta scala che si regge solo sulle domande, senza la volontà di offrire nessuna risposta.

Ho visto Oppenheimer, che è uscito finalmente la settimana scorsa anche in Italia, storia degli umani, di Prometeo, del fuoco e della sua punizione, e del padre riluttante della bomba atomica. «Ora sono diventato Morte, distruttore di mondi», dice due volte nel film, prima di diventarlo e dopo esserlo diventato. Oppenheimer è il testamento di un'epoca e l'anticipazione della successiva.

A manovrare l'orologio dell'apocalisse e a diventare distruttori di mondi erano pochi uomini. Il peso della prospettiva della fine e delle sue conseguenze era concentrato, ora è diffuso, parcellizzato, è su tutti noi.

Non è una storia psicologica, Oppenheimer, è invece una parabola morale, e una delle domande che mi sono portato a casa è: come si vive in un tempo storico in cui siamo tutti J. Robert Oppenheimer e abbiamo tutti, nei nostri consumi, nel nostro stile di vita, nelle nostre mani, cucine, case e auto, il peso di essere distruttori di mondi? Come cambiano la nostra anima e le nostre prospettive? Non lo so, non lo sa nessuno ancora, perché non conosciamo esito e finale di questa storia. Agosto è finito, le vacanze sono finite, questo è il numero 135 di Areale, buon mese di settembre a te, è un bel mese, settembre, mi piace molto, speriamo bene, forza.

Il destino di Amarena

Non è iniziato bene, il mese di settembre, però. Nella notte tra il 31 agosto e il 1 settembre l'orsa più famosa, fotografata e citata d'Abruzzo, Amarena, è stata uccisa a colpi di fucile a San Benedetto dei Marsi. È una storia da decifrare, che ci riguarda, anche se non è facile affrontarla.

È successo in una regione dove la convivenza con gli orsi è più radicata, un territorio che negli ultimi mesi era stato raccontato (per certi versi giustamente, per altri meno) come un modello di convivenza tra i grandi carnivori, gli esseri umani e le loro attività.

L'ultimo caso del genere in Abruzzo risaliva al 2014, quando un orso era stato ucciso a Pettorano sul Gizio dopo l'assalto a un pollaio. Dieci anni di lavoro delle istituzioni e delle organizzazioni per far funzionare questa convivenza difficile rischiano di essere stati bruciato in una notte. Come è stato possibile?

Il fatto è avvenuto fuori dai confini del parco nazionale d'Abruzzo e anche fuori dall'area contigua, nel nuovo areale dell'orso. Parlando con le persone sul territorio, quelle che con orsi e umani lavorano ogni giorno, c'era sempre una considerazione che veniva fuori: agli orsi serve più spazio per vivere, l'area del parco è troppo piccola, tutto il lavoro fatto in questi anni andava in quella direzione, dargli più territorio, ed è stato in quel territorio nuovo che Amarena è stata uccisa. Scelta, colpa e responsabilità individuale di chi le ha sparato, certo, ma anche effetto di un clima politico e mediatico che ha fatto aprire e infettare questa ferita, il conflitto con l'orso che diventa paura dell'orso e ostilità all'orso.

La convivenza con i grandi carnivori non è mai una passeggiata, non lo è nei territori storici (come l'Abruzzo) e non lo è nei territori nuovi (come il Trentino), Amarena non era un animale aggressivo o pericoloso, era solo un animale che aveva perso la paura nei confronti degli esseri umani, era confidente, frequentava i centri abitati perché noi l'abbiamo attirata, cercata, fotografata, trasformata in gioco, attrazione, piccola celebrità locale.

Ogni metro di giusta distanza selvatica che si è perso mentre i turisti la inseguivano per farle una foto o un video ha avvicinato Amarena (e uno dei suoi cuccioli, Juan Carrito, morto investito pochi mesi fa) al suo destino. È morta nella contraddizione tra l'orso turistico romanticizzato e umanizzato e la paura irrazionale dell'orso cattivo, alieno e pericoloso.

Non era nessuna delle cose, era una confusione tutta nostra, non sua, frutto del nostro incompleto e fallace rapporto col naturale. Perdere un esemplare su una popolazione di circa sessanta orsi è un danno ecologico, per una specie che vive pericolosamente sul filo, sempre a una brutta stagione di distanza dall'essere davvero in pericolo di sparire.

È un danno economico, di immagine, per un territorio che ha costruito tutta un'economia sull'orso. Ed è una ferita culturale, ci costringe ad ammettere che non abbiamo ancora capito niente di come gestire e vivere sul confine tra umano e selvatico.

Ora non va buttato tutto via del modello Abruzzo, non vanno dispersi anni di sforzi e di lavoro, ma va ammesso che la morte di Amarena non è solo un colpo di sfortuna o un episodio isolato, ma è uno specchio in cui guardarci.

Amarena e Juan Carrito non ci sono più, ma noi ci siamo ancora, gli orsi ci sono ancora, il parco c'è ancora, il futuro c'è ancora, c'è una ferita da medicare e un modello da ripensare, che passa da soluzioni niente affatto definitive o spendibili come tali, ma fondamentali, e sono sempre le stesse: educazione e formazione di tutte le persone e le attività che possono entrare a contatto con gli orsi. Non solo l'agricoltura e l'allevamento, ma anche il turismo. Perché c'è una responsabilità anche nella turistificazione del selvatico in quello che è successo a San Benedetto dei Marsi.

Bici, ZTL e senso del limite

Questa settimana un'altra persona è morta in strada a Milano, andava in bici, in una zona centrale, è stata agganciata da un camion, aveva ventotto anni, dalle cronache ho letto che aveva anche disperatamente provato a segnalare all'autista, ma il suo corpo era troppo invisibile in quell'angolo cieco dove nella città in cui vivo si continua a morire.

A ottobre entra in vigore l'obbligo dei sensori per i mezzi pesanti che transitano in città, ma la spoon river dei ciclisti che muoiono a Milano (6 quest'anno) e in Lombardia (27, dato più alto d'Italia) ci impone di pensare che questo è un problema più complesso delle pur urgenti, necessarie, piste ciclabili o degli obblighi di sensori. C'è una domanda, nella morte di Francesca Quaglia e delle persone prima di lei, che ci riporta al modello di sviluppo della Milano che continua a dirsi ecologista per autocertificazione.

Città dei mezzi pesanti o città delle persone? A un certo punto è una domanda che Milano deve iniziare a farsi, lo ha scritto anche Piero Colaprico su Repubblica, «s'innalzano ovunque le gru e ovunque agli incroci si abbattono i ciclisti. La città si allarga, i cantieri dilagano e il mattone, che prospera sfrenato, rende più ricchi i possidenti; ma più affaticati e vulnerabili, e non solo economicamente, gli altri» (...) «Ci chiediamo se c'entrino o non c'entrino con questa strage il sistema degli appalti e dei subappalti, la fretta danarosa, i massacranti turni di lavoro dei cantieri. E non sappiamo a chi rivolgere questa domanda per ottenere una risposta onesta».

Il punto è questo: vogliamo le ciclabili, ma con le ciclabili arriveremo solo fino a un certo punto, queste sono (anche) le conseguenze della fame sfrenata di sviluppo attraverso il suolo e il cemento e i mezzi che trasportano i materiali a cui Milano si affida, c'è una lunga catena di scelte che ha portato a quell'incidente e a tutti gli incidenti tra camion ed esseri umani in centro a Milano e non va cercata solo nella forma della strada.

Intanto, nella stessa settimana a Londra è entrato in vigore l'ampliamento di ULEZ, la Ultra Low Emission Zone, la ZTL più grande al mondo, allargata a tutta la Greater London, voluta come misura manifesto dal sindaco di Londra, Sadiq Khan, che nel suo ultimo libro, Respirare, ha raccontato come la sua asma e la morte per la stessa malattia di una bambina londinese di nove anni, Ella Adoo-Kissi-Debra, abbiano ispirato questa battaglia.

Ella Adoo-Kissi-Debra è stata la prima persone nel Regno Unito ad avere «inquinamento atmosferico» come causa di decesso sul certificato di morte (è servita una lunga e dolorosa battaglia legale per arrivarci). È stata un'espansione per gradi: prima il centro, poi i sobborghi, ora tutta la città, il conflitto sociale e politico su ULEZ è aspro, e non poteva essere altrimenti, c'è anche la resistenza dei danneggiatori di telecamere (300 rubate o distrutte negli ultimi giorni). Arrivano un punto e un momento in cui il conflitto deve essere cercato, guidato e amministrato, questa è stata la strada scelta dal sindaco di Londra.

Non si può volere una città con un'aria che non ti uccide e una città dove le auto diesel o benzina circolano liberamente, tocca scegliere, in ultima analisi è quello che scriveva Amitav Ghosh in La grande cecità: «Il cambiamento climatico mette in crisi quello che è forse il più importante concetto politico dell'era moderna: l'idea di libertà». A fine 2024 si voterà per il sindaco di Londra, probabilmente Khan pagherà questa radicalità sulla mobilità, vedremo, ma la storia di ULEZ è soprattutto questo: un nuovo negoziato tra limiti e libertà.

Morte a credito

Il mercato dei crediti volontari di carbonio sembra essere definitivamente entrato in crisi, dopo anni di costante erosione della sua credibilità, inchieste giornalistiche e ricerche accademiche devastanti e la perdita di fiducia da parte di aziende e consumatori sulla bontà di questo meccanismo. Insomma, sembra sempre più difficile credere che gli schemi di pagamento basati su crediti per compensare le emissioni e salvare le foreste siano un metodo efficace per contrastare la crisi climatica.

Il mercato ha iniziato a contrarsi per la prima volta in sette anni, anche per l'abbandono di alcune grandi aziende (coinvolte loro malgrado negli ultimi scandali). Nel 2021, al picco dell'euforia e della caccia a modi per decarbonizzare che fossero facili e a buon mercato, Boston Consulting Group aveva previsto che il mercato potesse raggiungere i 40 miliardi di dollari all'anno entro il 2030, partendo dai 2 miliardi del 2021. È bastato il crollo della fiducia e della reputazione di questo strumento a spazzare via queste previsioni.

Il declino rischia di essere un problema soprattutto per i paesi forestali del sud globale, che sulla vendita di crediti di carbonio avevano costruito economie e prospettive, come il Gabon, dove c'è appena stato pure un colpo di stato, o il Kenya, che progetta di diventare un vero e proprio hub del carbon offset. Secondo i dati di Bloomberg NEF, il numero di crediti comprati è calato del 6 per cento nella prima parte del 2023, secondo l'analisi di Ecosystem Marketplace il calo sarebbe anche superiore, 8 per cento. Ma l'indizio principale da cogliere per vedere il futuro dei crediti di carbonio sono le scelte riportate da Reuters di alcuni grandi marchi, che in passato avevano usato molto questi crediti per presentarsi ai consumatori come impegnate nella lotta alla crisi climatica.

Nestle smetterà di comprarne, stessa scelta per Gucci e EasyJet. Non causalmente, si tratta di aziende che erano rimaste scottate dal caso Verra, il certificatore che aveva permesso di immettere sul mercato una percentuale abnorme di crediti spazzatura, che non corrispondevano a nessuna riduzione delle emissioni o della deforestazione.

Nel frattempo, continuano ad arrivare nuovi colpi alla credibilità di questo strumento. L'ultima mazzata è una ricerca delle università di Cambridge e Amsterdam pubblicata una settimana fa su Science, che ha preso in analisi il valore di 89 milioni di crediti di carbonio scambiati sul mercato volontario, che provenivano da cinque paesi tropicali e forestali: Perù, Colombia, Cambogia, Tanzania e Repubblica Democratica del Congo.

Risultato: solo il 6 per cento (5,4 milioni) dei crediti analizzati corrispondeva effettivamente a una riduzione delle emissioni di carbonio e a un'effettiva protezione forestale addizionale, il resto non aveva portato a una riduzione della perdita di foreste o addirittura era su spazi che l'avevano vista aumentare.

L'addizionalità è il concetto fondamentale, perché un credito spazzatura è anche uno venduto per proteggere un'area forestale che nessuno stava minacciando, quindi che non corrisponde a nessun beneficio nel mondo reale. «Sostanzialmente, questi crediti di carbonio sono la cessione o l'acquisto di previsioni sul fatto che qualcuno voglia o non voglia tagliare un albero», ha spiegato Andreas Kontoleon, economista di Cambridge, co-autore dello studio. Ma in molti casi nessuno voleva tagliarlo, quell'albero, quindi è stata venduta una bugia.

La mancanza di trasparenza è la vera falla di questo mercato, perché nessuno sa cosa sta davvero comprando, soprattutto in un contesto in cui i certificatori hanno la reputazione compromessa. «I crediti di carbonio forniscono ai grandi inquinatori qualcosa che somiglia a una credenziale climatica, al prezzo più basso possibile.

Ma ora sappiamo che queste credenziali, il fatto di poter dire di aver salvato grandi spazi forestali dalla motosega per compensare le emissioni, sono nella maggior parte dei casi gonfiate». Anche perché le emissioni delle aziende nei loro processi produttivi sono reali e certe, le compensazioni sono ipotetiche e da verificare.

Per questa settimana è tutto, mi mancano il mare e le vacanze ma sono anche curioso di vedere come sarà questo autunno, se ti va raccontami le tue sensazioni, cosa hai fatto, cosa farai, puoi scrivermi (ferdinando.cotugno@gmail.com), oppure possiamo vederci di persona il prossimo weekend al Festivaletteratura di Mantova, dove introdurrò il libro di Gaia Vince (Il secolo nomade) e farò un incontro con la bravissima Sofia Pasotto.

