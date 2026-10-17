Secondo le informazioni del ministero degli Esteri belga, «un sindaco francese è stato aggredito e un veicolo belga danneggiato». Israele ha condannato l’attacco dei coloni, ma ha precisato che la visita nel villaggio di Taybeh non era stata concordata

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Un convoglio di diplomatici europei è stato aggredito da un gruppo di coloni israeliani in Cisgiordania. Secondo le informazioni del ministero degli Esteri belga, «un sindaco francese è stato aggredito e un veicolo belga danneggiato» ma tutti stanno bene. «I palestinesi affrontano tutti i giorni questa violenza», ha commentato il ministro Maxime Prevot, «i coloni attaccano anche i giornalisti che fanno il loro lavoro e i diplomatici» e ancora «l’impunità dei coloni deve finire». Il ministro ha aggiunto che «continuerà a fare pressioni per sanzioni contro i responsabili di queste violenze e contro chi li sostiene». Nei giorni scorsi, proprio in Cisgiordania, una reporter del Washington Post è stata attaccata dai coloni e finita in ospedale.

la replica

Israele ha condannato l’attacco dei coloni, ma ha precisato che la visita nel villaggio di Taybeh non era stata concordata. Le forze armate hanno riferito che un coordinamento «è importante per prevenire incidenti di questo tipo».

Da un'indagine preliminare condotta dall'esercito è emerso che, al momento dell'attacco, non erano presenti soldati sul luogo dell'accaduto. La segnalazione dell'attacco è stata inviata da un cittadino israeliano che accompagnava i diplomatici a un numero di telefono della brigata regionale dell'esercito.

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