Il candidato dell’estrema destra Siegmund ha annunciato giovedì di aver presentato istanza al Parlamento regionale di anticipare l’elezione del governatore dal 15 all’8 dicembre. La ragione è quella di avere il tempo necessario per recedere dal contratto con il servizio pubblico già quest’anno, ma c’è chi sospetta altre ragioni

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«Questa è la candidatura a governatore firmata». Ulrich Siegmund si è presentato giovedì in un video social con un foglio di carta in mano per annunciare di aver chiesto al Parlamento regionale della Sassonia-Anhalt di anticipare il voto per l’elezione del governatore. Alle elezioni regionale di settembre l’AfD ha trionfato, ma senza la maggioranza assoluta rischia di non riuscire a eleggere agilmente il suo primo ministropresidente, quantomeno non al primo turno.

Siegmund nel video spiega che l’accelerazione è dovuta al fatto che AfD vuole concludere entro l’anno l’interruzione del contratto di servizio pubblico con la Mdr, che si rinnova ogni 31 dicembre: se saltasse il mese prossimo la pratica sarebbe rinviata di un anno. L’ostilità dell’estrema destra per il servizio pubblico non è una novità, l’interruzione del finanziamento del servizio pubblico esistente per ricostruirne uno nuovo era uno dei punti salienti del programma elettorale di AfD.

Potrebbe però esserci un’altra ragione che ha spinto l’estrema destra a chiedere – anche se secondo la Mdr il Parlamento non avrebbe ancora ricevuto nessuna domanda formale – di anticipare il voto: il timore che la strada per Siegmund si complichi. Ciononostante, iniziano a circolare nomi (tutt’altro che rassicuranti) per la composizione del suo primo governo regionale, che prenderebbe di mira innanzitutto educazione e cultura. C’è chi racconta che Siegmund si stia innervosendo, vista l’incertezza crescente della sua elezione, nonostante tutti i partiti siano abbastanza certi che l’elezione possa accadere, anche se non è chiaro come possa avvenire tecnicamente.

Vi abbiamo raccontato della fuga in avanti di Eva von Angern, leader della Linke, che si vuole proporre come candidata alternativa ma rischia di non aver il sostegno necessario per essere eletta: ora, parrebbe che tutti i partiti oltre AfD avrebbero trovato un nome in grado di riunire il resto delle formazioni. In questa direzione va anche l’indiscrezione secondo cui la Cdu, che inizialmente aveva pianificato di uscire dall’aula alla prima chiama per evitare il rischio di franchi tiratori che ci sono stati all’elezione del presidente del Parlamento, sta valutando di restare ai propri posti. L’anticipazione del voto riguarda anche i cristianodemocratici: se si votasse l’8 sarebbe appena 5 giorni dopo il congresso regionale dalla Cdu in cui sarà votata una nuova segreteria. Con le urne pochi giorni dopo, è il ragionamento, il gruppo parlamentare potrebbe trovarsi ancora in balia di aggiustamenti e trattative sulla linea da tenere.

Di sicuro, le trattative sono ripartite, mentre il BSW ha certificato che, a differenza di quanto è successo nell’elezione del presidente del Parlamento, non ha intenzione di votare per il candidato AfD. Risultato: Siegmund è più lontano che mai dalla maggioranza qualificata di 42 voti, ma l’eventuale astensione di BSW gli spianerebbe la strada alla terza votazione, qualora fosse concessa dal Parlamento. Il tema è che il partito di Sahra Wagenknecht vuole essere allo stesso tempo king maker, opposizione e sponda di AfD, in quella che a Magdeburgo è già stata rinominata “coalizione Russia”.

Quella che agli occhi del BSW è invece “la via di Magdeburgo”, però, crea questioni anche all’interno del partito. Il piano, scivoloso, è che si collabori con AfD quando non ci sono altre possibilità e quando si verificano sovrapposizioni dei programmi, anche in riunioni intergruppo ma senza contratto di coalizione. Su certe iniziative, poi, AfD rischia di poter contare anche su una parte della Cdu più aperturista, che già nei giorni scorsi ha contestato la prospettiva di lasciare l’aula per il voto di Siegmund: la prospettiva è quella di decidere caso per caso.

Wagenknecht, in ogni caso, ha già fatto propria la strategia che si sta mettendo a terra a Magdeburgo. Nel weekend, al congresso nazionale del suo partito, vuole proporre una linea di compromesso rispetto all’estrema destra che possa mettere d’accordo sia chi ha chiesto una presa di distanza da AfD che si concretizzi non solo nel rifiuto di accordi di merito e di nomine, ma che escluda anche la possibilità di tollerare un governo di minoranza, sia chi è disponibile a una collaborazione. Wagenknecht vuole assecondare una linea a metà, senza chiudere la porta in maniera definitiva a iniziative comuni che possano contribuire a mettere in pratica la politica del suo partito.

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