Non è stato un anno facile nemmeno per gli innamorati. Socialmente distanziati, forzatamente conviventi. Gli equilibri sono saltati tutti. Ci siamo trovati separati da un confine regionale, a scriverci lettere come in tempo di guerra. O peggio ancora accoppiati in casa, tuta e ciabatte a cancellare qualsiasi appetito tranne quello per i carboidrati, grassi di pane fatto in casa e unti di pizza.

I piccoli tic della nostra metà, che una volta trovavamo adorabili, ora sono un concerto di unghie sulla lavagna. Ha sempre bevuto così, riproducendo il rumore dell’autospurgo? Cosa dovrei farmene di questo solitario quadratino di carta igienica che mi ha lasciato sul rotolo esausto? Riuscirà mai a lavarsi i denti senza lasciare un Jackson Pollock di dentifricio nel lavandino? È forse un agente segreto mandato qui a rovinarmi la vita (come suggeriva Daniel Day Lewis nel Filo nascosto)?

Insomma questo sarà un San Valentino più catartico di altri, più degli anni passati lo potremo considerare un punto d’arrivo, un’occasione di bilanci. Chi è sopravvissuto in coppia potrà celebrare il proprio stoicismo, chi non ce l’ha fatta potrà ordinare una barca di sushi tutta per sé (che si sposa benissimo con la famosa stanza, che a questo punto bramiamo tutti).

Se poi siete di quelli che si fanno addirittura i regali, vorrei ricordare che sbagliare è facilissimo, ve lo dice una che per il suo primo San Valentino omaggiò il proprio ragazzo di una ventosa sturacessi, ricevendo in cambio una collana di perle (a mia discolpa avevamo 15 anni e ci eravamo accordati per uno scambio low-budget. Io avevo puntato sul senso dell’umorismo, lui aveva scelto di andare fuori tema. Ci siamo mollati poco dopo).

Ci sono invece diversi buoni motivi per regalare un abbonamento a Domani:

Non sporca Non fa rumore Fornisce una buona scusa per non rivolgersi la parola per un’oretta al giorno Fornisce spunti di conversazione per quando ricominciate a parlarvi Non spreme il dentifricio dal centro Non fa ingrassare Non ti paragona a sua madre Costa meno di una collana di perle

Va poi considerato che un diamante è per sempre, ma un abbonamento a Domani dura solo un anno, che è il massimo impegno che possiamo permetterci al momento, non credete? Buon San Valentino e buona lettura a tutti.

