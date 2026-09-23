Per troppi anni l’Amministrazione ha usato il muro della giurisdizione tributaria come uno scudo difensivo, approfittando di una posizione di forza che danneggiava la certezza del diritto e il mercato. La Suprema Corte ripristina il principio di parità tra le parti

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Per oltre un decennio, l’amministrazione finanziaria ha goduto di una rendita di posizione processuale al limite del sopruso istituzionale. È bastato che l’Agenzia delle Entrate, evocata in giudizio come terza pignorata nell’ambito di un’esecuzione mobiliare presso terzi, dichiarasse in modo unilaterale di «non dovere nulla» al debitore esecutato per paralizzare qualsiasi pretesa del creditore procedente.

Con le storiche decisioni a Sezioni unite del 2014 (nn. 3773 e 9570), quel no secco del Fisco veniva trasformato nell'ennesima dimostrazione di potere pubblico. Un'ingiustizia mortale: ogni contestazione del privato veniva strappata al tribunale civile e deviata verso la giustizia tributaria, trasformando il recupero dei soldi in una sfibrante corsa ad ostacoli tra le carte burocratiche.

Con l’ordinanza n. 24845 del 29 agosto 2026, la Cassazione a Sezioni unite abbatte questo privilegio superato, riallineando la prassi al giusto processo e alla parità tra le parti fissati dall’articolo 111 della Costituzione. I giudici supremi stabiliscono che sfidare la risposta negativa delle Entrate spetta al giudice ordinario dell’esecuzione. Per capire la svolta serve guardare alla trasformazione delle regole.

Le riforme degli articoli 548 e 549 del codice di procedura civile, varate tra il 2012 e il 2015, hanno trasformato la verifica sul terzo da vera e propria causa complessa a rapido passaggio di controlli dentro la procedura di pignoramento. Un controllo che serve solo a verificare se la somma è pignorabile per quella causa, lasciando libero il terzo di pagare al creditore anziché al debitore originario.

La Suprema Corte disegna così un doppio binario del tutto naturale: da un lato la rapida verifica davanti al giudice civile per tutelare chi deve recuperare i propri soldi; dall’altro la vera causa sulle tasse, riservata ai giudici tributari se il contribuente vuole contestare nel merito il no dell'ufficio nei tempi stabiliti.

Il problema diventa gigante quando si guardano le cifre dei crediti incagliati e il mega "magazzino" delle cartelle. Con una montagna di somme non incassate che supera la cifra monstre di 1.200 miliardi di euro, l'incapacità dello Stato di far circolare i soldi crea un blocco economico devastante. Ogni anno le aziende italiane accumulano decine di miliardi in crediti con il Fisco (rimborsi Iva, eccedenze Irpeg/Ires, bonus edilizi cedibili) che restano bloccati nel labirinto della burocrazia per oltre due anni. Si pensi all'impatto quotidiano sulle aziende.

Una piccola impresa che deve recuperare 100.000 euro da un cliente moroso scopre che l'unica garanzia è un rimborso Iva che il cliente deve ricevere dallo Stato. Nel vecchio sistema, la semplice risposta negativa dell’Agenzia delle Entrate, data magari per meri controlli formali o presunti debiti non ancora certi, fermava il pignoramento e costringeva il creditore a una causa tributaria che non faceva recuperare un euro in tempi brevi. Questo blocco della liquidità impediva di incassare, spingendo a catena altre aziende verso il fallimento. Trattare l'Agenzia delle Entrate come un qualsiasi terzo debitore non sminuisce il ruolo del Fisco, ma lo obbliga alle stesse regole di lealtà, trasparenza e velocità pretese da tutti i cittadini.

Questa pronuncia rappresenta un passaggio di altissimo valore riformista e liberale. Per troppi anni l’Amministrazione ha usato il muro della giurisdizione tributaria come uno scudo difensivo, approfittando di una posizione di forza che danneggiava la certezza del diritto e il mercato. La velocità nel recuperare i crediti e le garanzie legali sono requisiti chiave per attrarre investimenti e per la credibilità dell'Italia in Europa. Uno Stato che usa cavilli per sottrarsi ai controlli sui propri debiti rompe il patto di fiducia con i cittadini. Dare al giudice dell'esecuzione il potere di verificare le somme dovute dall'Erario afferma un principio fondamentale: la Pubblica Amministrazione è al servizio dei cittadini e della legge, mai al di sopra.

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