Riccardo Renzi
Riccardo Renzi

Riccardo Renzi

Riccardo Renzi (1994). Funzionario presso Biblioteca civica “Romolo Spezioli” di Fermo, membro dei comitati scientifici e di redazione delle riviste Menabò, Scholia e Il Polo – Istituto Geografico Polare “Silvio Zavatti”,  Socio Corrispondente della Deputazione di Storia Patria per le Marche e Socio del Club Atlantico, ha all'attivo più di 700 pubblicazioni tra scientifiche e di divulgazione, collabora stabilmente con Italia Oggi, La Ragione, Il Riformista, Linkiesta, Domani, L'Espresso, La Repubblica, L'Opinione, Il Giornale D'Italia e Inside Over.

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