Andrea Agnelli, presidente uscente uscente della Juventus, sotto indagine da parte della procura di Torino per falso in bilancio, ha deciso di lasciare i consigli di amministrazione di Exor e Stellantis e lo ha annunciato in apertura dell'assemblea della Juventus in corso a Torino. Resterà, invece, nel consiglio di amministrazione Giovanni Agnelli BV, la società che detiene la maggioranza delle quote nella holding di famiglia Exor, a sua volta scatola delle partecipazioni nelle aziende della famiglia.

«Passo indietro indispensabile»

Agnelli ha spiegato che la decisione è stata presa in accordo con John Elkann, ceo di Exor, e Ajay Banga, presidente Stellantis. «Si tratta di un passo indietro indispensabile», con la «volontà di affrontare il futuro come una pagina bianca e per avere libertà di pensiero e di azione che altrimenti non avrei», ha dichiarato definendo il rapporto con John Elkann «strettissimo».

Il nuovo cda

Il nuovo consiglio di amministrazione della Juventus si è riunito dopo l’assemblea nominando ufficialmente alla presidenza Gianluca Ferrero e amministratore delegato Maurizio Scanavino che da oggi cessa l'incarico di direttore generale. Laura Cappiello è stata nominata presidente del comitato per le nomine e la remunerazione, Fioranna Vittoria Negri presidente del comitato controllo e rischi e Diego Pistone presidente del comitato Esg.

