In Europa solo sei paesi non prevedono un limite minimo di retribuzione. Tra questi l’Italia. Gli altri stati hanno una soglia garantita: si va dai 14 euro l’ora del Lussemburgo ai 2,40 della Bulgaria. Come influisce il costo della vita e le mosse di Scholz in Germania e Sánchez in Spagna

Le opposizioni chiederanno questa settimana la calendarizzazione di una proposta di legge per introdurre un salario minimo legale di 9 euro lordi. La proposta – sottoscritta da M5s, Pd, Alleanza verdi e sinistra, +Europa e Azione, e da cui si è sfilata Italia viva – ha incontrato la contrarietà del governo: «Non penso che al salario minimo si possa arrivare per legge, bisogna investire sulla contrattazione collettiva di qualità» ha detto la ministra del Lavoro, Marina Calderone.

Scetticismo è stato espresso anche da una parte del sindacato (Cisl e Uil): «Rischiamo di creare alibi e pretesti alle imprese che potranno decidere di uscire dall’applicazione dei contratti» ha commentato Luigi Sbarra, segretario della Cisl. Mentre Carlo Bonomi, intervenuto all’assemblea di Assolombarda, ha negato ci sia un veto da parte di Confindustria: «I nostri contratti sono tutti superiori ma ci si può ragionare».

La situazione in Europa

La direttiva dell’Ue in materia non impone di cambiare i sistemi nazionali sul salario minimo, ma stabilisce un quadro procedurale per promuovere «salari minimi adeguati ed equi» in tutta l’Ue. Il tutto nel rispetto delle differenze nei modelli di mercato del lavoro tra i diversi stati membri e tenendo presente che i Trattati vietano alla Commissione di legiferare in materia di remunerazioni.

Nell’Ue l’Italia è uno dei sei paesi che non prevedono un limite minimo di retribuzione, in compagnia dei “frugali” Austria, Danimarca, Finlandia, Svezia e Cipro. Gli altri 21 paesi hanno introdotto una soglia minima, a seconda del costo della vita e dell’andamento economico nazionale: si va dai 2,37 euro l’ora della Bulgaria (pari a 398 euro al mese) ai 13,37 euro del Lussemburgo (2.387 euro al mese). I livelli variano quindi tra i vari paesi, che possono essere divisi in tre gruppi.

Dove il minimo è massimo

Al primo gruppo appartengono gli stati con un salario minimo superiore ai 1.500 euro al mese. Come riporta l’ultimo aggiornamento Eurofound, la tariffa oraria è di quasi 14 euro in Lussemburgo, intorno ai 12 euro in Germania e Belgio (come anche nel Regno Unito) e sopra gli 11 euro in Irlanda, Francia e Paesi Bassi; un lavoratore tedesco guadagna almeno 2.080 euro al mese, un olandese almeno 1.934 e un francese almeno 1.709 euro al mese.

Esemplare in questo senso è il caso della Germania, dove il Mindestlohn è stato introdotto otto anni fa e nel 2022 è stato aumentato dal governo Scholz. In molti settori, i lavoratori tedeschi godono però di un salario minimo superiore ai 12 euro l’ora: per il personale che assiste gli anziani è di 15 euro l’ora, nel settore delle pulizie è di 13 euro, mentre in quello dell’edilizia e è di poco inferiore. La presenza di una busta paga base non ha alimentato una spirale verso il basso nella dinamica degli stipendi.

Più di mille euro

Nel secondo gruppo si trovano i paesi con un salario minimo garantito compreso tra i 1.000 e i 1.500 euro al mese. È il caso di Spagna e Slovenia, dove le tariffe orarie si aggirano attorno ai 7 euro l’ora: se i lavoratori spagnoli ricevono almeno 7,82 euro (pari a 1.260 euro al mese), i loro colleghi sloveni possono contare su 6,92 euro (pari a 1.203 euro al mese).

Per reagire all’inflazione e alle crisi economiche degli ultimi anni, i governi dei paesi Ue hanno più volte aumentato il salario minimo: dal 2013 al 2023 in alcuni stati è praticamente raddoppiato, mentre in altri – che partivano da una soglia minima già alta – la crescita è stata inferiore. Un caso intermedio è quello della Spagna, dove a febbraio il governo Sánchez ha alzato la retribuzione minima dell’8 per cento; a Madrid il salario di base ammonta ora al 60 per cento dello stipendio medio spagnolo.

Quando il minimo è minimo

Un terzo gruppo di stati è caratterizzato da salari minimi più bassi, inferiori ai 1.000 euro al mese. Tra questi 13 paesi, un primo sottogruppo vede salari minimi di circa 5 euro l’ora: è il caso di Lituania, Polonia e di alcuni paesi mediterranei (Portogallo, Malta e Grecia). Peculiare è poi il caso di Cipro, che non ha un salario minimo generale ma requisiti per singole categorie: a commessi, parrucchieri e infermieri spetta un assegno di almeno 870 euro al mese, mentre il salario minimo per i lavoratori agricoli è di 767 euro.

Gli ultimi otto stati, tutti dell’Est Europa e di più recente annessione all’Ue, hanno tariffe orarie che oscillano dagli oltre 4 euro di Repubblica Ceca, Estonia, Croazia e Slovacchia ai 3 euro l’ora di Ungheria e Bulgaria. Come riporta Eurostat, tra il 2013 e il 2023 il tasso di crescita annuale del salario minimo è stato più alto in Romania, con un aumento medio del 14 per cento, in Lituania con l’11 per cento e in Bulgaria con il 10 per cento. I tassi di crescita più bassi si sono invece registrati in Grecia e in Francia (+2 per cento) e a Malta (+1,7 per cento).

