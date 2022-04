Gazprom accusa la Polonia di continuare a comprare gas russo dalla Germania e taglia le previsioni di produzione. L’Italia accelererà sui rigassificatori per cercare di importare più metano dall’estero, ma i nuovi flussi non saranno immediati. L’Eni dovrà pagare il gas a Mosca a subito dopo la metà di maggio

Continua la guerra del gas che si gioca sui contratti e la conversione dei pagamenti in rubli imposta a marzo dal decreto del presidente Vladimir Putin: «Se un’azienda europea applica strettamente il decreto adottato dal presidente della Federazione Russa, questo rappresenta una violazione delle sanzioni», ha spiegato una fonte Ue, «perché ci sarà un ammontare a disposizione della Banca centrale russa» coinvolta nel passaggio della somma dal primo conto al secondo «e il pagamento non sarà completo, ma le aziende perderanno totalmente il controllo del denaro contenuto nella transazione».

15:58 – Scondo il Financial Times, i distributori di gas in Germania, Austria, Ungheria e Slovacchia stanno pianificando di aprire conti in rubli presso la Gazprombank in Svizzera per soddisfare un requisito russo per i pagamenti nella propria valuta, secondo persone a conoscenza dei preparativi.

I gruppi includono due dei maggiori importatori di gas russo: Uniper con sede a Düsseldorf e OMV con sede a Vienna.

15:48 – La presidente della Commissione ha riferito che Polonia e Bulgaria saranno riforniti dai paesi vicini e come scritto su Domani questo significa che la Polonia, il maggior acquirente, prenderà il metano dalla Germania, attualmente rifornita dalla Russia. Mosca ha subito attaccato: «La Polonia continua ad acquistare gas dalla Russia attraverso il gasdotto Jamal-Europa in modalità inversa, ricevendolo dalla Germania».

Lo ha dichiarato il portavoce della compagnia energetica russa Gazprom, Sergej Kuprijanov. «È stato solennemente annunciato che il gas russo non è più necessario e non lo compreranno. Ma in realtà non è cosi», ha sottolineato Kuprijanov, contestando le affermazioni della parte polacca. A suo dire il volume di 30 milioni di metri cubi al giorno che la Polonia sta ricevendo dalla Germania in modalità inversa dal gasdotto Yamal corrisponde «quasi esattamente alla domanda prevista dal contratto con Gazprom».

15:24 – La compagnia energetica russa Gazprom prevede di produrre 494,4 miliardi di metri cubi di gas nel 2022, in calo rispetto ai 514,8 del 2021. Lo ha affermato il vicepresidente del consiglio di amministrazione della società, Vitalij Markelov, in un’intervista alla rivista aziendale. In ogni caso Markelov ha sottolineato che, nel corso dell'anno, il piano produttivo potra' essere rivisto piu' volte a seconda delle esigenze del mercato. Gazprom detiene il monopolio in Russia per l'esportazione di gas verso i Paesi europei.

Le sanzioni

La spiegazione della Commissione è che «ai sensi delle sanzioni è infatti, totalmente proibita ogni transazione con la Banca centrale russa e questo pagamento in due fasi può rappresentare addirittura un prestito da un'azienda europea alla Banca centrale russa perchè questi soldi saranno a disposizione della Banca centrale e non ci saranno limiti temporali».

E «possono fare ciò che vogliono con la somma prima di convertirla in rubli», ha sottolineato il funzionario.

La presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, «ha detto che pagare in rubli rappresenta una violazione delle sanzioni intendeva dire pagare in rubli ai sensi del decreto russo», ha precisato la fonte Ue, indicando la procedura in due passaggi.

Al momento nessuna compagnia ha ceduto, ma fino a mercoledì Eni non si era espressa sulle sue intenzioni, e sul tavolo c’era anche l’ipotesi di permettere a Gazprombank di convertire i pagamenti per il metano in rubli: «Finora - ha spiegato un’altra funzionaria - non abbiamo avuto notizia formale di aziende europee che hanno aperto conti in rubli» presso gli istituti bancari russi che si occupano delle transazioni per il pagamento di gas.

I rigassificatori

Continua la difficile strada per trovare altre fonti approvvigionamento. Il governo italiano si prepara a varare lunedì prossimo un decreto per velocizzare la realizzazione di rigassificatori che permettono di importare il Gnl via nave.

Dopo le indiscrezioni di questi giorni, Mariastella Gelmini, ministro per gli Affari regionali e le autonomie, intervenendo all’assemblea generale di Unindustria ha ripetuto: «Stiamo lavorando - lo sta facendo il presidente Draghi, e lo stanno facendo i ministri Di Maio e Cingolani - per diversificare le fonti di approvvigionamento, in particolar modo per il gas per il quale sono stati conclusi rilevanti accordi con Algeria, Angola e Congo, solo per citare alcuni paesi, e contestualmente stiamo programmando l’ottimizzazione dei nostri stoccaggi di gas per l’autunno prossimo e l’autoproduzione di gas», ovvero l’aumento delle estrazioni.

Nel testo ci sarà una semplificazione sulle fonti di energia rinnovabili, e, ha detto la ministra «potrebbe segnare una poderosa svolta sul fronte dei rigassificatori, per i quali abbrevieremo e semplificheremo le procedure, nominando i presidenti di regione commissari straordinari per l’autorizzazione delle opere».

Per costruire i rigassificatori comunque servono tempi tecnici di realizzazione che non li rendono comunque una soluzione immediata. Secondo quanto ribadisce Enel, così come affermato mesi fa dall’amministratore delegato Francesco Starace, perché diventi operativo un rigassificatore a terra, sono necessari tre anni. Il potere comunque, secondo le indiscrezioni dei giorni scorsi, dovrebbe riguardare anche il collegamento dei rigassificatori galleggianti, che dovrebbero entrare in operatività nel 2023 e di cui, nonostante il Mite abbia dato ufficialmente incarico a Snam per la ricerca ancora non è stata data notizia che siano stati contrattualizzati, nè per l’acquisto nè per l’affitto.

© Riproduzione riservata