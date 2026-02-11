Il dirigente del Mef, consigliere non indipendente nella banca senese, è indagato per aver acquistato circa 100mila euro di azioni Mps e Mediobanca a cavallo della scalata

Banca Monte dei Paschi di Siena ha reso noto che il consigliere Stefano Di Stefano, amministratore non indipendente «ha rassegnato nella giornata odierna le proprie dimissioni dalla carica, con decorrenza immediata, per ragioni personali e in relazione all'avvio di indagini a suo carico».

La Banca, si legge in una nota, «preso atto della decisione assunta, ringrazia il Dott. Di Stefano per l'attività svolta quale Consigliere di Amministrazione in questi anni».

Di Stefano nei giorni scorsi è stato iscritto nel registro degli indagati per un caso di presunto insider trading nella vicenda della scalata Mps a Mediobanca. Nominato dal ministero dell’Economia membro del cda del Monte dei Paschi di Siena ad aprile 2022 e riconfermato l’anno successivo da Giancarlo Giorgetti, avrebbe approfittato del suo ruolo per acquistare circa 100mila euro di azioni di Mediobanca e dell’istituto senese, di cui il governo è ancora azionista dopo esserne stato socio di controllo fino al 2024.

