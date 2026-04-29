Si tratta di un 21enne, incastrato dalle telecamere dopo che è fuggito sul suo scooter bianco. Nella serata del 28 aprile c’è stata la prima perquisizione e poi il fermo

false false

Etihan Biondi, 21 anni, è stato fermato questa mattina dalla polizia. Dice di appartenere alla Brigata Ebraica. Il 25 aprile, giorno della festa della Liberazione, ha esploso diversi colpi con una pistola ad aria compressa contro due militanti dell’Anpi a Roma.

«Faccio parte della Brigata ebraica» ha affermato il 21enne quando è stato fermato dalla Digos.

Fondamentali per gli inquirenti le immagini delle telecamere di vigilanza che hanno portato a individuarlo, grazie a due elementi: il casco integrale, riconoscibile per i segni distintivi apposti, e la targa del suo scooter bianco.

Dopo i fatti del parco Schuster, la procura di Roma, coordinata da Francesco Lo Voi, ha aperto un fascicolo con l’ipotesi di tentato omicidio: l’accusa che, dunque, si prospetta per il giovane con la giacca mimetica che ha provato a colpire Rossana Gabrieli e Nicola Fasciano.

L'uomo è stato ferito vicino al collo e alla guancia mentre la donna alla spalla. Entrambi hanno riportato lievi escoriazioni e sono stati medicati dal 118 sul posto.

«Ci sono indagini accurate in corso, con buone prospettive che il soggetto possa essere presto individuato»; aveva detto nei giorni scorsi il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi.

© Riproduzione riservata