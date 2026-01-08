Nelle immagini un gruppo di una ventina di persone ne aggredisce quattro nel parcheggio di un supermercato su via Tuscolana a Roma. L'episodio denunciato dagli attivisti di destra è avvenuto la sera prima della commemorazione di Acca Larentia, durante l’attacchinaggio dei manifesti per promuovere la celebrazione delle vittime del 1978

false false

Nel video dell’aggressione denunciata da quattro militanti di Gioventù nazionale si vede il momento in cui un gruppo di una ventina di ragazzi e ragazze, alcuni a volto scoperto, armati di bastoni, hanno affrontato i giovani del movimento di Fratelli d’Italia. Il luogo è il parcheggio di un noto supermercato su via Tuscolana, a un chilometro dalla sede di Acca Larentia, dove ogni 7 gennaio si ricorda la strage del 1978 davanti la sede del Msi.

Nelle immagini i militanti di Gioventù nazionale si difendono, due di loro hanno in mano oggetti che sembrano mazze, ma da ambienti vicini a Gioventù nazionale sostengono che si tratta di manifesti arrotolati o manici di scopa. Rispondono a un ragazzo che prova a colpirli con il casco. La scena ripresa dall'alto di un palazzo lì a fianco al parcheggio dura poco più di un minuto.

Alla fine gli aggressori lasciano il parcheggio e si disperdono tra i palazzi.

Intanto l’inchiesta per accertare i fatti prosegue. Un’informativa sull’aggressione, come anticipato da Domani, è stata inviata ieri sera in procura che probabilmente aprirà un fascicolo d’indagine per lesioni aggravate. Un altro fascicolo potrebbe venire aperto sulla liturgia del presente andata in scena ieri alla presenza di un migliaio di neofascisti.

© Riproduzione riservata