Tutte le richieste di protezione internazionale presentate dai migranti portati nei centri in Albania sono state dichiarate manifestamente infondate. Dopo una giornata di colloqui, i richiedenti asilo trattenuti hanno ricevuto una risposta lampo dalla Commissione territoriale, un organo amministrativo, nominato con decreto del ministero dell’Interno. Tempistiche, ancora una volta, che è raro osservare per chi non viene portato nei centri albanesi, per cui la risposta della Commissione spesso arriva dopo mesi, se non anni.

Ora le persone trattenute rimaste nel centro di trattenimento di Gjadër, nel nord dell’Albania, di origine bengalese ed egiziana, hanno il diritto di fare ricorso, ma non è certo che riescano a esercitarlo nei tempi già brevissimi, ridotti ulteriormente con le recenti modifiche.

I nuovi termini

Le 43 persone trattenute nel centro, a cui possono essere applicate le procedure accelerate, hanno solo sette giorni di tempo per presentare ricorso. È una delle recenti modifiche introdotte con il decreto flussi e la legge di conversione. Lo stesso pacchetto di norme con cui il governo ha deciso di togliere la competenza sulle convalide dei trattenimenti alle sezioni specializzate in materia migratoria, che avevano preso decisioni non gradite alla maggioranza, trasferendola alle Corti d’appello.

Solo una persona, che è stata dichiarata in condizioni di vulnerabilità medica mercoledì, non ha ricevuto il diniego e, una volta rientrata in Italia, sarà ascoltata con una procedura ordinaria.

Sarà complicato invece per i trattenuti, con un termine così breve, trovare un avvocato che possa presentare l’opposizione alla decisione della Commissione, sia nell’ipotesi in cui dovessero rimanere nel centro al di là dell’Adriatico, dove, come già raccontato, è complicato affermare che il diritto di difesa sia pienamente garantito; sia nel caso in cui venerdì i giudici della Corte d’appello decidano di non convalidare il trattenimento (o di sospendere la decisione in attesa della pronuncia della Corte di giustizia dell’Ue).

«Le persone non hanno potuto farsi assistere da un legale né sono state messe in grado di prepararsi per le audizioni con adeguata informazione legale», ha denunciato il Tavolo asilo e immigrazione, composto da diverse organizzazioni impegnate nella difesa dei diritti delle persone straniere. I rappresentanti del Tavolo, da tre giorni, insieme alle parlamentari del Partito democratico Rachele Scarpa e Nadia Romeo e il deputato Toni Ricciardi, stanno monitorando le procedure in Albania di questo terzo trasferimento.

Se dovessero essere rilasciati, il protocollo prevede che tornino in libertà sul territorio italiano. Considerato il tempo del viaggio via mare, rimarrebbero pochi giorni per poter trovare un avvocato, preparare un ricorso e depositarlo. Perché l’avvocato che viene assegnato loro d’ufficio per le udienze che si terranno venerdì, di fronte ai giudici della Corte d’appello, si occuperà solo del procedimento relativo alla convalida del trattenimento.

Per il Tavolo è «una procedura illegittima per l’assenza delle tutele previste» dalla legge, «in violazione dello stato di diritto», ed «è eclatante la violazione del diritto di difesa e dunque una violazione della Costituzione».

I rappresentanti delle organizzazioni ricordano poi che «si tratta di decisioni che riguardano la vita dei richiedenti asilo, di persone che hanno alle spalle storie terribili di violenze e torture e non possono essere prese in poco tempo e senza alcuna possibilità di essere assistiti». Un modello, quello costruito dal governo, prosegue il Tavolo, che ha come unico obiettivo quello di «cancellare il diritto di asilo» e criminalizzare «chi arriva sulle nostre coste».

