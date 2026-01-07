Il giornalista e presentatore del Gf si è presentato spontaneamente al palazzo di Giustizia presentando la sua versione dei fatti per le accuse mosse da Fabrizio Corona e la denuncia da parte dell’ex concorrente del gf, Antonio Medugno

false false

Il presentatore del Grande Fratello e giornalista, Alfonso Signorini, è stato ascoltato per almeno tre ore, dalla procura di Milano per difendersi dalle accuse che lo vedono indagato per violenza sessuale ed estorsione dopo la denuncia del modello ed ex concorrente del Grande fratello, Antonio Medugno.

Assistito dai suoi legali, Daniela Missaglia e Domenico Aiello, il giornalista si è presentato di sua volontà al Palazzo di giustizia. Davanti ai pm, Letizia Mannella e Alessandro Gobbis, si è difeso e ha commentato: «Non ho commesso nessuna violenza».

Ha poi fornito la sua versione dei fatti che risulta essere diversa rispetto a quella di Medugno. Nelle sue dichiarazioni spontanee il conduttore ha anche parlato delle chat che si è scambiato con Medugno, il quale sarà sentito nei prossimi giorni.

Le accuse

Il 30 dicembre scorso in seguito alla denuncia di Medugno, la procura aveva aperto un'indagine (atto dovuto) a carico del conduttore e il 23 dicembre era stato sentito anche Fabrizio Corona per l’accusa di revenge porn sulla base della denuncia di Signorini.

Proprio il fascicolo sul revenge porn ha consentito di sequestrare foto, video e chat e ha indotto Medugno, che partecipò nell'edizione 2021-2022, a denunciare.

La denuncia per revenge porn era stata presentata dopo che nelle scorse settimane l’ex paparazzo, attraverso il suo programma su Youtube dal titolo “Falsissimo”, aveva accusato Signorini di selezionare i concorrenti del Grande Fratello chiedendo in cambio di favori sessuali a chi aspirava a entrare nella casa.

Davanti ai pm Signorini ha quindi respinto le accuse, rivendicando la sua correttezza e professionalità. Nei giorni scorsi aveva anche annunciato di essersi autosospeso dalla conduzione del programma, una decisione presa di concerto insieme ai vertici di Mediaset.

Anche Gianluca Costantino, un altro partecipante del Gf, assistito dall'avvocato Leonardo D'Erasmo, ha annunciato che sta valutando se presentare una denuncia.

© Riproduzione riservata