L’ex re dei paparazzi sarà sentito martedì 23 dicembre dai pm meneghini. L’inchiesta è nata dopo la denuncia di Alfonso Signorini, al centro di una puntata di “Falsissimo” dove sarebbero state diffuse chat tra il conduttore e aspiranti partecipanti al Grande fratello

Fabrizio Corona è indagato per revenge porn nell’ambito dell’inchiesta della procura di Milano avviata a seguito di una presentata da Alfonso Signorini. L’ex paparazzo, che verrà sentito domani dai pm meneghini dopo che ne ha fatto richiesta, è stato perquisito nei giorni scorsi, così come ha fatto sapere lui stesso tramite canali social.

In una puntata della sua trasmissione, Falsissimo, è andato in onda l’episodio “Il prezzo del successo - parte 1” in cui Corona ha diffuso scambi di messaggi e di fotografie tra Signorini e aspiranti concorrenti del Grande fratello, annunciando la pubblicazione di ulteriore materiale. «Abbiamo dovuto rigirare la puntata, compresa l'intervista-denuncia di Antonio Medugno, perché il materiale ci è stato sequestrato dalla Procura», ha fatto sapere Corona su Instagram. L'indagine è coordinata dai pm Alessandro Gobbis e Letizia Mannella.

Da quanto si è saputo, al momento gli inquirenti indagano sull'ipotesi denunciata dal conduttore e poi valuteranno ulteriori eventuali profili del contesto di indagine, anche nel caso vengano presentate denunce da altre persone con l'indicazione di altri reati.

