I pm meneghini hanno aperto un fascicolo a seguito della denuncia presentata il 24 dicembre dall’ex concorrente del Grande Fratello Antonio Medugno. Il conduttore si è autosospeso da Mediaset il 29 dicembre scorso

La Procura di Milano ha aperto un'indagine a carico del giornalista e conduttore tv Alfonso Signorini. Un atto dovuto in seguito alle denuncia presentata nei giorni scorsi dall'ex concorrente del Grande Fratello, Antonio Medugno.

Nella querela depositata lo scorso 24 dicembre, e finita sul tavolo della pm Letizia Mannella, responsabile del Quinto Dipartimento che si occupa di tutelare le fasce deboli, Medugno, assistito dagli avvocati Cristina Morrone e Giuseppe Pipicella, ha chiesto di procedere per violenza sessuale ed estorsione, reati ora iscritti nel fascicolo.

Ieri Signorini ha fatto sapere tramite i suoi legali di autosospendersi da Mediaset. Una decisione condivisa dal gruppo. A sua volta il conduttore aveva denunciato l’ex re dei paparazzi Fabrizio Corona, indagato per revenge porn. Corona aveva infatti trasmesso su Falsissimo, la sua trasmissione, materiale intimo e personale riguardante Signorini, ricostruendo un presunto sistema di abusi in cambio di favori nel mondo della tv.

Anche il Codacons nei giorni scorsi aveva presentato un esposto sia in procura sia al Garante per la privacy e all’Agcom.

