false false

La seconda giornata della festa di Domani si è aperta all’insegna della letteratura. Sul palco gli scrittori Antonio Manzini e Niccolò Ammaniti per il reading sulla loro opera. Un racconto scritto a quattro mani che si intitola “La sfida” e che è quasi frutto di un fallimento. «Noi due volevamo scrivere un romanzo, siamo andati a Torino per farlo ma dopo cinque giorni non ci siamo riusciti, quindi siamo tornati a casa e abbiamo scritto questo racconto», hanno ironizzato i due autori sul palco dell’Ara Pacis di Roma.

Il reading

"La sfida” parla delle avventure di Gregorio Biroli, scrittore, autore de “Le strade di San Kosè”, romanzo che ha avuto poca fortuna: dodicimila copie vendute e una critica tiepida. Durante l’ennesima presentazione del volume, a Matera, Biroli, accompagnato dalla moglie Pamela, ha finalmente un’illuminazione, grazie a una giornalista de L’eco di Matera, che gli chiede, se per “Le strade di San Kosè”, fosse stato influenzato da Ian McEwan, scrittore di fama mondiale. In quel momento tutte le frustrazioni di Biroli emergono in modo spietato, insieme all’insoddisfazione cronica che ha sempre accompagnato lo scrittore: da qui l’avvio di un’aspirale di eventi esilaranti.

Dalla voce di Manzini e Ammaniti, dunque, una sottile risata amara sull’editoria, diviso tra critica feroce, uffici stampa, editor, librai, giornalisti culturali, assessori comunali e presentazioni poco partecipate in giro per l’Italia. Ma soprattutto, dalla voce dei due scrittori, una riflessione. Una riflessione sul rapporto col talento altrui che tanto più nebuloso di quanto siamo disposti ad ammettere.

I due autori

Antonio Manzini, scrittore e sceneggiatore, ha pubblicato “Sangue marcio” (Fazi, 2005, riedito da Piemme nel 2025), “La giostra dei criceti” (Einaudi, 2007, riedito da Sellerio nel 2017), “Gli ultimi giorni di quiete” (Sellerio, 2020), “La mala erba” (Sellerio, 2022), “Tutti i particolari in cronaca” (Mondadori, 2024) e il romanzo per ragazzi “Max e Nigel” (Sellerio, 2025). Nel 2013 pubblica con Sellerio “Pista nera”, il primo romanzo della lunga serie dedicata a Rocco Schiavone.

Lo scrittore Niccolò Ammaniti ha pubblicato con Einaudi i romanzi “Branchie” (1997), “Io non ho paura” (2001, 2011 e 2014), “Che la festa cominci” (2009, 2011, 2015), “Io e te” (2010). Nel 2014, Stile Libero ha ripubblicato “Ti prendo e ti porto via” e “Fango” e, nel 2015, “Come Dio Comanda”. Per la tv ha scritto e diretto le serie “Il miracolo” (2018) e “Anna” (2021). È tradotto in tutto il mondo.

© Riproduzione riservata