In oltre cento comuni gli elettori sono chiamati a votare per il secondo turno delle elezioni amministrative. Tra questi, 14 sono capoluoghi di provincia e cinque di regione, Firenze, Bari, Perugia, Potenza e Campobasso. Domenica alle 23 l’affluenza era al 37 per cento

Nel secondo giorno di ballottaggi, i seggi sono aperti fino alle 15 in oltre cento comuni. Domenica sera alle 23, secondo il portale del ministero dell’Interno Eligendo, l’affluenza era al 37 per cento. Alle 19 aveva votato il 27,89 per cento e alle 12 l’11,98 per cento. L’affluenza in netto calo – una flessione di sette punti rispetto al primo turno – che potrebbe in parte giustificarsi con la domenica estiva. Al primo turno il dato dell’affluenza aveva mantenuto quello delle elezioni europee, comunque basso, di quasi il 50 per cento.

Tra i comuni chiamati al ballottaggio, 14 capoluoghi di provincia, tra cui cinque di regione: Bari, Campobasso, Firenze, Perugia, Potenza. A Firenze, l’affluenza domenica alle 23 era al 28,67 per cento, in linea con la media nazionale. Sara Funaro, candidata sindaca del centro sinistra, al primo turno ha ottenuto il 43 per cento dei voti, ed è appoggiata dal cosiddetto campo largo.

A Bari invece si sfidano il candidato del Partito democratico Vito Leccese, che ha ottenuto il 48 per cento al primo turno, e Fabio Romito che si è fermato al 29 per cento. Il centrosinistra è compatto intorno a Leccese, dopo l’accordo fatto con Michele Laforgia, che al primo turno è stato sostenuto dal Movimento cinque stelle e Alleanza verdi e sinistra.

A Perugia si è invece registrata un’affluenza più alta rispetto agli altri capoluoghi: il 38,05 per cento. Le candidate a sindaca sono Vittoria Ferdinandi, per il centro sinistra e i civici, e Margherita Scoccia, per il centrodestra e civici. La sfida è più complessa considerato il risultato al primo turno che ha visto Ferdinandi superare Scoccia di poco: hanno preso rispettivamente il 49 e il 48,3 per cento.

Aldo De Benedittis, candidato di centrodestra, al primo turno delle amministrative a Campobasso ha sfiorato il 50 per cento, 16 punti in più dell’avversaria di centrosinistra Marialuisa Forte, che però al secondo turno potrà contare sul sostegno del candidato Pino Ruta che aveva ottenuto il 20 per cento.

A Lecce e Potenza, il 10 giugno erano in vantaggio i candidati del centrodestra: nella città pugliese l’ex ministra Adriana Poli Bortone (centrodestra) ha sfiorato la vittoria al primo turno, contro il sindaco uscente di centrosinistra Carlo Salvemini. Nel capoluogo della Basilicata Francesco Fanelli, della Lega, ha raggiunto il 40,6 per cento, contro il 32,4 del candidato di centrosinistra Vincenzo Telesca.

