All’ombra delle elezioni europee si è votato anche in 3.716 comuni italiani, quasi il 50 per cento del totale. Lo spoglio partirà alle 14, ma dagli exit poll diffusi a urne chiuse già si possono dedurre i primi dati politici che sembrano sorridere al centrosinistra.

Con città governate dal centrodestra – come Cagliari o Perugia – che sembrano essere ribaltate dai partiti d’opposizione, e comuni – come Bari o Firenze – in cui si verosimilmente andrà al ballottaggio, il prossimo 23 giugno, ma in cui il centrosinistra (non sempre unito) sembra ottenere buoni risultati che fanno ben sperare per un secondo tempo elettorale. Ci sono poi le città delle riconferme: Pescara per i partiti al governo nazionale, Bergamo per il Pd.

Il centrodestra si conferma alla guida del Piemonte, con il presidente uscente Alberto Cirio stimato tra il 50 e il 54 per cento, circa 15 punti sopra la sfidante Giovanna Pentenero.

Bari e Firenze al ballottaggio

Un dato certo che esce dagli exit poll è che sia a Bari che a Firenze – due dei sei capoluoghi di regione che sono andati alle urne nel weekend – sarà il ballottaggio tra i due candidati più votati a decidere chi guiderà le rispettive città per i prossimi cinque anni.

Gli occhi erano puntati sul capoluogo pugliese perché qui non era scontato un buon risultato del Partito democratico, a capo dell’amministrazione comunale da anni ma che negli ultimi mesi è stata coinvolta nell’istituzione della commissione d’accesso del Viminale per valutare la presenza di infiltrazioni mafiose e sciogliere eventualmente il comune. Le polemiche suscitate un effetto lo hanno avuto, perché dopo alcune settimane di tira e molla il Movimento 5 stelle ha scelto di disertare le primarie per scegliere il dopo Decaro e di correre da solo con il proprio candidato, Michele Laforgia. Gli exit poll premiano comunque Vito Leccese del Pd (42-46 per cento) che supera Fabio Saverio Romito (31-35) del centrodestra. Sarà ballottaggio, con il candidato dem che dovrebbe ricevere in dote i voti (21-25) del pentastellato Laforgia.

A Firenze il campo largo invece c’è stato, con la propria candidata Sara Funaro, lanciata dal primo cittadino uscente Dario Nardella (ora europarlamentare), stimata tra il 42 e il 46 e davanti a Eike Schmidt, l’ex direttore degli Uffizi, che si attesta tra il 30 e il 34 per cento. Un vantaggio che potrebbe far ben sperare ma che non basta per vincere al primo turno. Sulla strada di Funaro ci sono due incognite: il 6-8 per cento di consensi presi dalla candidata renziana Stefania Saccardi e gli stessi dell’ex assessora Cecilia Del Re.

Ribaltone Cagliari e Perugia

A Cagliari il centrosinistra può sorridere. Nel capoluogo sardo, che già alle regionali aveva voltato le spalle al centrodestra, la coalizione guidata da Massimo Zedda è stimata al 59-63 per cento e stacca di oltre venti punti la candidata dei partiti di governo, Alessandra Zedda (31-35).

Lo stesso esito potrebbe verificarsi a Perugia, anche se gli exit poll costringono ancora al condizionale. Qui Vittoria Ferdinandi, con una forchetta compresa tra il 49 e il 53 per cento, è davanti alla candidata di centrodestra Margherita Scoccia (44-48): un vantaggio comunque non sufficiente, per cui si dovranno aspettare inevitabilmente i dati ufficiali. Ma se venissero confermate queste stime, il centrosinistra scipperebbe la guida dei comuni rispettivamente a Fratelli d’Italia e Forza Italia.

Bergamo e Pescara città delle riconferme?

Bergamo rimarrà al centrosinistra. Dopo i due mandati di Giorgio Gori – ora eletto al parlamento europeo – il Partito democratico continuerà a guidare la città con Elena Carnevali (53-57 per cento), che avrà con ogni probabilità già al primo turno la meglio sullo sfidante Andrea Pezzotta, fermo tra il 39 e il 43 per cento. Qui il campo largo non c’è stato, ma il candidato del Movimento 5 stelle Vittorio Apicella è stato da subito fuori dalla partita, accreditato ora solo del 3-5 per cento.

A Pescara le percentuali non sono così nette, ma il centrodestra potrebbe farcela già. Il sindaco uscente Carlo Masci, di Forza Italia e appoggiato dagli altri partiti di maggioranza, è dato tra il 47,5 e il 51,5, a cavallo della soglia limite per evitare il ballottaggio. Segue Carlo Costantini, sostenuto da Pd e M5S e stimato al 34-38. Ha pesato senz’altro la corsa solitaria di Domenico Pettinari, fuoriuscito dai 5 stelle e re delle preferenze alle scorse regionali, che dagli exit poll è dato intorno al 10 per cento.

Potenza e Campobasso

Concludono l’elenco dei comuni più grandi Potenza, Campobasso e Caltanissetta. Nel capoluogo lucano con Francesco Fanelli i partiti di governo sono avanti con un margine compreso tra il 47,5 e il 51,5 per cento. Rincorre il Partito democratico con Vincenzo Telesca, ma la forbice 21-25 per cento non sembra sufficiente per ipotizzare una rimonta.

A Campobasso centrodestra in testa con Aldo De Benedittis (49-53), mentre Marialuisa Forte del centrosinistra è dietro, ferma tra il 31 e il 35 per cento. Ma occhio al 14-18 per cento che potrebbe prendere il civico Pino Ruta, possibile ago della bilancia.

