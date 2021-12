Da lunedì sarà in vigore il super green pass, con nuove regole e limitazioni per chi non si è vaccinato. Intanto un contagio ad Aosta porta a nove i casi italiani di Omicron

Da lunedì cambiano le regole sulla certificazione anti Covid, con l’entrata in vigore del super green pass. Per chi è vaccinato o guarito dal Covid negli ultimi sei mesi non sarà necessario scaricare una nuova certificazione.

Il qr code rimarrà lo stesso, anche se durerà 9 mesi anziché 12, e resterà libero l’accesso a stadi, cinema, ristoranti ed eventi pubblici. Per gli oltre sei milioni di italiani non vaccinati, invece, non sarà più possibile sedere al chiuso in bar, ristoranti o luoghi di svago, mentre per lavoro e mezzi pubblici resterà valido il green pass base.

L’obbligo di green pass viene esteso ad alberghi, palestre, treni e trasporti pubblici. Per matrimoni, battesimi e comunioni sarà sufficiente avere il pass base, mentre per feste di compleanno e di laurea servirà quello rafforzato. Il green pass base resta valido per 72 ore in caso di tampone molecolare negativo o per 48 in caso di tampone rapido.

È previsto anche il rafforzamento del sistema dei controlli, specie sui mezzi di trasporto e nelle zone della movida, ed è stata aggiornata l’app per la verifica dei certificati. La mascherina è obbligatoria all’aperto in zona gialla, arancione e rossa, mentre non lo è in zona bianca. Su questo punto le regole cambiano però a seconda delle ordinanze emesse dai vari sindaci.

A Roma, per esempio, da oggi e fino alla mezzanotte del 31 dicembre, c’è l’obbligo di mascherina all’aperto nei luoghi affollati, per limitare il contagio da Covid nelle vie dello shopping natalizio.

I dati di oggi

Oggi in Italia i nuovi casi registrati di Covid-19 sono stati 16.632 – 29,2 per cento in più rispetto alla scorsa settimana. In aumento anche il tasso di positività (più 21,1 per cento), i ricoveri nelle terapie intensive e nei reparti Covid – rispettivamente più 17,3 per cento e più 12,5 per cento. In diminuzione i decessi: sono stati 75, mentre una settimana fa erano stati 90.

Secondo i dati del report dell’Istituto superiore di sanità, l’incidenza settimanale dei casi di coronavirus a livello nazionale continua ad aumentare – nella settimana dal 26 novembre al 2 dicembre passa a 155 per 100mila abitanti, rispetto ai 125 per 100mila abitanti della settimana dal 19 al 25 novembre – così come aumentano i contagi tra gli under 20.

In Italia sono stati registrati nove casi della nuova variante Omicron (ieri è stato segnalato un caso in Alto Adige), ma resta il timore che la variante sia in grado di “bucare” la copertura del vaccino.

