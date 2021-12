I dati dicono inoltre che gli over 80 non vaccinati rischiano la morte e il ricovero in terapia intensiva nove volte di più dei coetanei vaccinati

Le notizie di oggi, 4 dicembre: i casi Omicron nel Regno Unito, i dati dell’Iss sui vaccini, la riunione dei sovranisti a Varsavia, obbligo di mascherina nelle vie dello shopping a Roma. E ancora, arrestati i genitori del ragazzo che ha compiuto una strage di studenti a Oxford, e Fda autorizza le monoclonali per gli under 12.

I dati dell’Iss su contagi e terapie intensive

«Calcolando il tasso di ospedalizzazione per i non vaccinati (262 ricoveri su 100mila persone) si evidenzia come questo sia circa sette volte più alto rispetto ai vaccinati con ciclo completo da meno di cinque mesi (39 ricoveri su 100mila persone) e sei volte più alto rispetto ai vaccinati con ciclo completo da oltre cinque mesi (43 ricoveri su 100mila persone)».

Lo dicono i dati del report esteso sul Covid-19, redatto dall'Istituto superiore di sanità. Dopo cinque mesi dal completamento del ciclo vaccinale, i dati dicono che l’efficacia del vaccino nel prevenire il contagio scende dal 75 per cento al 44 per cento.

Analizzando inoltre il numero dei ricoveri in terapia intensiva negli over 80, l’Iss osserva che nel periodo che va dal 15 ottobre al 14 novembre il tasso di ricoveri in terapia intensiva dei non vaccinati (17 su 100mila persone) è circa nove volte più alto di quello dei vaccinati con ciclo completo da oltre di cinque mesi (2 su 100mila persone) e sei volte rispetto ai vaccinati con ciclo completo entro cinque mesi (3 su 100mila).

Per quanto riguarda i decessi nella stessa fascia d’età, nel periodo dall’8 ottobre al 7 novembre il tasso di decesso nei non vaccinati (99,5 per 100mila) è circa nove volte più alto rispetto ai vaccinati con ciclo completo da oltre cinque mesi (12 per 100mila) e sette volte più alto rispetto ai vaccinati con ciclo completo entro cinque mesi (14 per 100mila).

Il report segnala anche che i casi tra gli under 19 sono stati 40mila nella settimana dal 15 al 28 novembre.

Omicron, più che raddoppiati i casi nel Regno Unito

Sono più che raddoppiati i casi della variante Omicron di coronavirus nel Regno Unito, arrivati a quota 150 dopo la scoperta di altri 75 contagi in Inghilterra, 16 in Scozia e il primo nel Galles. Finora nessun caso è stato registrato in Irlanda del Nord. Alcuni dei nuovi contagi sono stati rilevati in persone che non avevano viaggiato all’estero.

«Ciò indica – ha spiegato la direttrice dell’Agenzia nazionale per la sicurezza della salute, Jenny Harries, – che nel paese adesso c’è una piccola parte di trasmissione del virus nella comunità». Il 55 per cento circa delle persone colpite dalla variante Omicron in Inghilterra erano completamente vaccinate.

Intanto, il presidente del Consiglio superiore di sanità e coordinatore del Cts Franco Locatelli, non ha escluso necessità di una quarta dose. «Una quarta dose del vaccino anti-Covid è una possibilità concreta» ha dichiarato. La terza dose – ha aggiunto – potrebbe generare «una risposta di memoria», ma non si può ancora dire quanto durerà questa protezione. Secondo diverse fonti scientifiche, per il futuro non è da escludere una dose di richiamo ogni anno, come si fa con l’influenza.

La riunione dei sovranisti a Varsavia

I leader dei partiti sovranisti di destra si riuniscono oggi a Varsavia per discutere per discutere una strategia per fare fronte comune contro in Europa. Jaroslaw Kaczynski, leader del partito nazionalista polacco Pis, ha aperto l'incontro, al quale partecipano anche il primo ministro ungherese Viktor Orban, la leader di estrema destra francese Marine Le Pen, e il leader del partito spagnolo Vox, Santiago Abascal. All'apertura del vertice, un piccolo gruppo di manifestanti si è riunito per protestare contro quello che hanno definito “patto russo”.

Roma, obbligo di mascherina e manifestazioni

Oggi a Roma sono previste tre manifestazioni a partire dalle 15: quella del movimento per il diritto all'abitare, all'Esquilino, i No-pass al Circo Massimo, e i sindacati di base, che hanno organizzato il corteo “No Draghi Day”, che partirà da piazza della Repubblica diretto a piazza Madonna di Loreto.

Dal oggi e fino alla mezzanotte di venerdì 31 dicembre vige l'obbligo di mascherina all'aperto nei luoghi affollati, per limitare il contagio daCovid nelle vie dello shopping natalizio. Continuano a essere esclusi da tale obbligo i bambini sotto i 6 anni, le persone con disabilità e quelle impegnate in attività sportiva.

Fda autorizza monoclonali per under 12

La Food and drug administration statunitense ha ampliato l’autorizzazione all’uso di emergenza per due tipi di anticorpi monoclonali per pazienti sotto i 12 anni. Lo rende noto l’azienda Eli Lilly sul suo sito, sottolineando che «questa espansione permette a bamlanivimab ed etesevimab di essere somministrati insieme in pazienti pediatrici ad alto rischio per il trattamento del Covid-19 e per la profilassi post-esposizione». Si tratta del primo trattamento del genere autorizzato per bambini sotto i 12 anni.

Usa, arrestati i genitori di Ethan

Sono stati arrestati a Detroit James e Jennifer Crumbley, i genitori di Ethan Crumbley, il ragazzo di 15 anni che il 30 novembre scorso ha ucciso in un liceo di Oxford quattro studenti e ha ferito altre sette persone.

Mentre il ragazzo è stato incriminato per omicidio, tentato omicidio e terrorismo; i genitori sono stati accusati di omicidio colposo, per aver procurato l’arma al figlio – comprata durante il Black Friday – e aver ignorato dei segnali dall’allarme lanciati dalla scuola – il giorno prima della strage la professoressa avrebbe avvisato la madre di Ethan di averlo trovato a cercare in un sito di munizioni. La coppia era fuggita in macchina dopo la strage, prelevando 4mila dollari da un bancomat.

Non è usuale che i genitori dei ragazzi che compiono sparatorie nelle scuole vengano considerati responsabili. Tuttavia, anche il giorno stesso della strage i genitori di Ethan avevano ignorato la chiamata della scuola, che, allarmata da alcuni disegni del ragazzo, aveva consigliato loro di portarlo a casa e fargli iniziare una terapia psicologica. Per volontà dei genitori, però, il ragazzo era tornato in aula, e poco dopo ha compiuto la strage.

