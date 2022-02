In diminuzione il numero dei contagi e dei decessi rispetto a ieri. Cresce il tasso di positività che passa dal 10,58 per cento di ieri all’11,23 per cento di oggi

Sono 51.959 i nuovi casi positivi al Covid-19 in Italia nelle ultime 24 ore, sulla base di 462.881 tamponi processati. Ieri sono stati 62.231, a fronte di 587.645 tamponi. I decessi sono 191, ieri erano 269. Il tasso di positività è all’11,23 per cento, in aumento rispetto a ieri che era al 10,58 per cento.

Diminuiscono i ricoveri, sia nei reparti ordinari, dove sono 250 in meno, sia nelle terapie intensive, dove sono calati di 33 unità. Il saldo tra le nuove degenze e i dimessi porta a 16.060 ricoverati in area medica e a 1.190 in terapia intensiva.

Le persone guarite o dimesse nelle ultime 24 ore sono state 109.095, per un totale di 10.315.987 di guariti dall’inizio della pandemia. Le vittime totali salgono invece a 151.015.

Le somministrazioni di vaccino effettuate sono in tutto 131.744.861. Le persone totalmente immunizzate sono 47.828.559, l’88,56 per cento della popolazione over 12.

