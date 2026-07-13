A darne notizia è Roberto De Vita, legale del giornalista secondo cui alcuni articoli di stampa hanno avuto una «ricaduta umana e professionale di gravità inaudita»

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Roberto De Vita, avvocato del conduttore di Report Sigfrido Ranucci, ha annunciato di aver presentato due denunce in merito alle notizie uscite negli ultimi giorni sul caso della bomba fatta esplodere sotto casa del giornalista.

«In relazione alla diffusione di dichiarazioni, articoli di stampa, congetture ed insinuazioni che hanno trasformato, mediante esplicite allusioni, la vittima del grave attentato nel suo presunto beneficiario, attraverso espressioni che affermano o suggeriscono di un “finto attentato” e altre analoghe formulazioni e di vantaggi conseguenti, la cui ricaduta umana e professionale è di inaudita gravità, il dottore Sigfrido Ranucci ha presentato denuncia e querela per diffamazione pluriaggravata ed altri reati», fa sapere il legale.

In base a quanto comunica l’avvocato, oltre alla querela per diffamazione è stata presentata una seconda denuncia a nome di Ranucci e di altri giornalisti della redazione di Report (Daniele Autieri, Giorgio Mottola, Paolo Mondani, Giulio Valesini, Luca Chianca) per «rivelazione del segreto di ufficio e del segreto investigativo».

L'atto è relativo alla «rivelazione di notizie ed estratti di atti, coperti dal segreto di indagine ed in particolare - spiega il penalista - di contenuti di intercettazioni telefoniche, di brogliacci e di verbali di sommarie informazioni testimoniali, relative alla indagine tuttora in corso e di elevatissima delicatezza per il grave attentato dinamitardo nei confronti di Ranucci, con conseguente pubblicazione sulle testate il Domani e La Verità, da cui deriva grave pregiudizio alle investigazioni, aggravamento dell'esposizione al rischio e pregiudizio reputazionale per l'uso parziale e strumentale a narrazioni distorte». La denuncia, aggiunge De Vita, «non riguarda la pubblicazione da parte dei giornalisti ma la rivelazione fatta da soggetti tenuti al segreto».

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