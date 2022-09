In vista dell’uscita della quarta stagione della fortunata serie degli anni 2000, Disney+, la piattaforma che distribuirà le nuove puntate, ha diffuso un trailer in cui c’è un indizio sui nuovi impegni del cast di Gli occhi del cuore

In un nuovo trailer che anticipa l’uscita della quarta stagione di Boris, si scopre che la nuova serie che René Ferretti (Francesco Pannofino) e il cast de Gli occhi del cuore dovranno girare sarà la fiction La vita di Gesù.

L’uscita prevista è per il 26 ottobre su Disney+.

Nel trailer alcuni protagonisti della serie rilanciano l’appuntamento con la nuova stagione della serie culto. Corrado Guzzanti, Carolina Crescentini e Pietro Sermonti si passano il ciak di La vita di Gesù, la nuova fiction che Ferretti girerà con il direttore della fotografia Duccio Patané (Ninni Bruschetta), dopo che nelle passate stagioni i personaggi della serie si erano misurati anche con La vita di Madre Teresa e Il beato Frediani.

La quarta stagione

La nuova stagione di Boris è scritta e diretta da Giacomo Ciarrapico e Luca Vendruscolo. I due avevano già collaborato insieme a Mattia Torre come autori e registi delle prime tre e del lungometraggio cinematografico.

Nel cast, presenti quasi tutti gli interpreti delle prime tre stagioni, quindi anche Caterina Guzzanti, Valerio Aprea, Paolo Calabresi e Alessandro Tiberi. Della partita anche Giorgio Tirabassi, Karin Proia, Antonio Catania, Luca Amorosino, Carlo Luca De Ruggieri, Alberto Di Stasio, Andrea Sartoretti, Massimo De Lorenzo, Eugenia Costantini, Massimiliano Bruno.

A inizio agosto era stata diffusa la prima foto ufficiale dal set, che effettivamente sembra rappresentare un luogo mediorientale, coerente quindi con l’argomento della nuova fiction in mano a Ferretti.

Con la nuova stagione gli autori sfidano un cult che ha regalato agli appassionati frasi cult e personaggi memorabili: dopo il lungometraggio, in cui Ferretti si misurava con il cinepanettone Natale con la casta dopo aver abbandonato Gli occhi del cuore e Medical Dimension, in questa stagione il regista della “rete” di Diego Lopez torna ad applicarsi sul genere in cui è più ferrato, la fiction.

