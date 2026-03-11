L'operazione è stata eseguita dalla Guardia di Finanza su coordinamento della Procura bresciana. Il provvedimento riguarda Banca Progetto - attualmente in amministrazione straordinaria - e una società di consulenza finanziaria bresciana del broker Marco Savio, già arrestato nei mesi scorsi

Sequestri per oltre 21 milioni di euro nell'ambito di un'indagine su una presunta truffa aggravata per ottenere finanziamenti pubblici garantiti dallo Stato.

L'operazione è stata eseguita dalla Guardia di Finanza di Brescia, su coordinamento della Procura bresciana. Il provvedimento riguarda Banca Progetto - attualmente in amministrazione straordinaria - e una società di consulenza finanziaria bresciana del broker Marco Savio, già arrestato nei mesi scorsi. L’istituto risulta indagato.

Secondo gli investigatori, sarebbero stati ottenuti in modo irregolare tre prestiti assistiti dal Fondo centrale di garanzia per le Pmi gestito da Mediocredito Centrale.

Le indagini, sviluppate dal Nucleo di Polizia economico-finanziaria di Brescia e dal Nucleo speciale di polizia valutaria, hanno portato ad ampliare gli accertamenti su finanziamenti analoghi concessi dallo stesso istituto di credito milanese. In totale sono stati individuati 370 prestiti garantiti dallo Stato per un valore complessivo di oltre 411 milioni di euro. L'inchiesta rappresenta un nuovo filone investigativo dopo le misure cautelari già eseguite nel novembre 2024 nei confronti del broker Marco Savio, amministratore della società bresciana coinvolta.

