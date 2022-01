Il governo si riunirà oggi per decidere sull’estensione dell’obbligo di super green pass sul posto di lavoro e sull’obbligo vaccinale, una misura presentata come risposta all’incremento dei contagi di Covid-19 degli ultimi giorni. La cabina di regia tra le forze di maggioranza si è conclusa nel pomeriggio e il Consiglio dei ministri dovrebbe iniziare tra poco.

Nella bozza fatta circolare da fonti di governo negli ultimi minuti si parla dell’obbligo di vaccinazione per tutti gli over 50. A quanto pare sarà esteso anche l’obbligo di super green pass ad alcune tipologie di esercizi pubblici, ma non è ancora chiaro quale sarà l’elenco preciso.

Inoltre, non è escluso che l’accordo venga ulteriormente modificato durante il Consiglio dei ministri. Le forze di maggioranza, infatti, appaio divise, con Partito democratico, LeU e Forza Italia favorevoli all’obbligo vaccinale, la Lega favorevole a un obbligo limitato e il Movimento 5 stelle contrario. La Lega ha anche chiesto di introdurre indennizzi per «i danneggiati dal vaccino».

Le divisioni

Per contrastare il picco di contagi degli ultimi giorni, la maggioranza dei ministri è d’accordo nel respingere nuove restrizioni alla socialità e incentivare le vaccinazioni. L’idea che da settimane ha incontrato maggior favore è quella di rendere invalido il green pass ottenuto tramite tampone per recarsi al proprio posto di lavoro.

Negli ultimi giorni, però, questa ipotesi si è scontrata con la crescente opposizione di Movimento 5 stelle e Lega. Il ministro leghista dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti, scrivono i giornali, avrebbe a sorpresa adottato una posizione molto dura sul tema. Anche il Pd, però, sarebbe poco convinto da questa scelta e preferirebbe un obbligo vaccinale generalizzato, opzione che presenterà ufficialmente nel Consiglio dei ministri.

Su quest’ultimo punto il governo è ancora più diviso. L’obbligo è già in vigore per diverse categorie, dal personale sanitario a quello scolastico, e negli ultimi giorni si è fatta più concreta la possibilità di allargarlo ulteriormente. In particolare, si è parlato di rendere obbligatorio il vaccino per chi ha più di 60 anni. In questa fascia d’età sono 1,2 milioni gli italiani che non hanno ricevuto nemmeno una dose.

Anche questa proposta, però, incontra la freddezza della Lega e in particolare del suo leader Matteo Salvini, che ha sempre dichiarato di essere contrario all’obbligatorietà: «No all’obbligo indiscriminato di vaccino ma tutela di anziani e fragili, indennizzi per i danneggiati dalle vaccinazioni, subito un decreto ristori per chi perde il lavoro, no a bambini senza scuola», questa la posizione della Lega fatta filtrare al termine della cabina di regia.

Gli schieramenti sono confusi sul tema. Ieri, dopo una riunione della conferenza delle regioni, il presidente della Liguria Giovanni Toti, che pur non essendo leghista è tra i più vicini alla Lega nel centrodestra, ha scritto sui social: «Le abbiamo provate tutte, ma a questo punto non resta che l'obbligo vaccinale per tutti i lavoratori e i soggetti più fragili».

