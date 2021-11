È iniziata domenica la Cop26, la 26esima Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, che si tiene a Glasgow e si concluderà il 12 novembre. I lavori della Cop26 partono da «fondamenta solide», ha detto il presidente del Consiglio Mario Draghi al termine del G20 a Roma, dopo che le venti maggiori economie del mondo, responsabili dell’80 per cento delle emissioni, si sono impegnate a raggiungere la neutralità climatica «entro o attorno» al 2050.

Gli obiettivi

Gli obiettivi concreti della conferenza di Glasgow sono tre. Primo, fare quanto è necessario per mantenere il riscaldamento del pianeta intorno a 1,5 gradi centigradi, rispetto ai livelli preindustriali, come previsto dall’accordo di Parigi del 2015. «Per mantenere questo obiettivo in vista servono più sforzi già in questo decennio», ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen.

Secondo, mobilitare la finanza climatica, cioè gli aiuti finanziari dei paesi più sviluppati (in gran parte responsabili del riscaldamento del pianeta) nei confronti di quelli più poveri, per aiutarli a passare a un’economia meno inquinante, riuscendo a consegnare 100 miliardi di dollari l’anno già a partire dal 2022, e non dal 2023.

Terzo, trovare un accordo sul rulebook, l’insieme delle regole che, su base scientifica, consentiranno di misurare le emissioni climalteranti e lo scambio di quote delle stesse tra i paesi, evitando i doppi conteggi. È la parte più tecnica e complicata del negoziato, ma anche quella sulla quale a Bruxelles si respira un certo ottimismo.

