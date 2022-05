Nel suo discorso d’insediamento per il mandato presidenziale, tenuto a Seul alla presenza di 40mila persone, l’ex procuratore generale ha affermato di voler lasciare «la porta aperta al dialogo» con il Nord

Il conservatore Yoon Suk-yeol, ex procuratore generale della Corea del Sud, ha prestato giuramento come presidente della Corea del Sud, in una solenne cerimonia tenutasi nella piazza dell'Assemblea nazionale, alla presenza di 40mila persone.

Il 61enne neopresidente ha promesso un piano «audace» di aiuti alla Corea del Nord, se il paese «sospenderà lo sviluppo nucleare e passerà a una sostanziale denuclearizzazione». «Se la Corea del Nord intraprende davvero un processo per completare la denuclearizzazione, siamo pronti a collaborare con la comunità internazionale per presentare un piano audace che rafforzerà notevolmente l'economia della Corea del Nord e migliorerà la qualità della vita della sua gente».

Nel suo discorso di insediamento, l’ex magistrato ha affermato di voler lasciare «la porta aperta al dialogo» con il Nord, definendo i suoi programmi atomici una «minaccia» per la sicurezza sudcoreana e per quella del nordest asiatico.

Il mandato presidenziale avrà una durata di cinque anni. Yoon Suk-yeol ha assunto il comando dei 555mila membri dell'esercito sudcoreano e ricevuto un briefing sulla Corea del Nord dal suo capo militare presso il nuovo ufficio presidenziale nel centro di Seoul, ex edificio del ministero della Difesa.

