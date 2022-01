Almeno nove ragazze sono state aggredite e molestate da diversi gruppi di ragazzi in tre diversi momenti. La polizia sta lavorando per identificare tutti gli aggressori: per ora ci sono 12 indagati e due fermati

Proseguono le indagini sulle aggressioni e le molestie sessuali avvenute la notte di Capodanno a Milano nei confronti di almeno nove ragazze. Questa mattina la procura di Milano ha disposto il fermo per due persone, che secondo il procuratore milanese facente funzione Riccardo Targetti, avrebbero compiuto «pesanti violenze sessuali quasi complete accompagnate da rapine di cellulari e borsette».

Cosa è successo la sera del 31 dicembre

La sera di Capodanno a Milano almeno nove ragazze sono state aggredite in piazza Duomo poco dopo la mezzanotte, da diversi gruppi di ragazzi che hanno iniziato ad accerchiarle e molestarle. Prima un gruppo di cinque amiche, poi una studentessa di 19 anni, infine due ragazze tedesche.

Le ragazze venivano circondate e strattonate, poi trascinate nella calca, dove subivano violenze senza che il resto della piazza potesse rendersi conto di cosa stava succedendo. Alcune sono state derubate, tutte molestate, ad alcune sono stati strappati o tolti i vestiti, e molte presentavano escoriazioni o lesioni al termine dell’aggressione.

La polizia sta lavorando per ricostruire la dinamica delle aggressioni, ma per ora sembra che non ci fosse un disegno premeditato da parte dei diversi gruppi di ragazzi che hanno compiuto le violenze.

Le denunce

La prima a denunciare è stata la studentessa di 19 anni, salvata dall’intervento degli agenti in tenuta anti sommossa che hanno disperso gli aggressori. Hanno denunciato – a Mannheim, in Germania – anche le due ragazze tedesche che un video mostra in preda al panico mentre la folla di aggressori le pressa sulle transenne della piazza.

«Vedevano che piangevo, li supplicavo di fermarsi ma non si fermavano, ridevano –ha raccontato una di loro –. Ho pensato “mio Dio stanno per stuprarmi”».

«Non riesco ancora a dormire – ha spiegato l’amica –. Mi sveglio nel mezzo della notte tremando. È successo così in fretta... All’improvviso c’erano decine di persone addosso a noi e non capivo chi stesse facendo che cosa. Volevamo scappare, ma c’era troppa gente. A un certo punto ho sentito mani dappertutto, anche dentro il reggiseno che mi è stato praticamente strappato».

Gli indagati e i perquisiti

Per ora la polizia ha identificato 18 giovani come presunti autori delle molestie, residenti tra Milano e Torino. Due sono ospiti di una comunità per minorenni, nove residenti a Torino in zona Barriera di Milano, uno a Rozzano e uno nella Bergamasca. Sono ragazzi tra i 15 e i 21 anni, 15 maggiorenni e tre minorenni, tutti di origine straniera.

Sono stati rintracciati attraverso software di riconoscimento facciale, incrociando video delle telecamere di sicurezza e immagini postate sui social con il database della polizia che cataloga chi ha precedenti penali.

Nella mattina di ieri la squadra mobile ha perquisito tutti i 18 ragazzi, indagandone 12. I reati contestati loro sono violenza sessuale di gruppo, rapina e lesioni aggravate. Per quanto riguarda i due giovani fermati questa mattina, uno a Milano e uno a Torino, hanno rispettivamente 21 e 18 anni, e entrambi sono italiani di seconda generazione.

Mentre proseguono le indagini, il comune di Milano ha annunciato che si costituirà parte civile in un eventuale processo, mentre il sindaco Beppe Sala ha chiesto scusa alle ragazze a nome della città.

© Riproduzione riservata