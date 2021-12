I presidenti di regione, con un documento inviato al Cts, hanno chiesto maggiore flessibilità sulle quarantene per i contatti stretti: azzeramento per chi ha ricevuto la dose booster (con obbligo di mascherina Ffp2 e tampone nel caso di sintomi), riduzione a cinque giorni per chi ha ricevuto due dosi.

La quarantena per chi viene a contatto con un positivo al Covid probabilmente rimarrà, ma si va verso una riduzione da sette a cinque giorni per chi ha già ricevuto la terza dose di vaccino.

Anche alla luce del numero straordinario di oltre 78mila contagi registrato ieri, dovuto soprattutto dalla variante Omicron, l’orientamento prevalente del Comitato tecnico scientifico sembrerebbe essere infatti quello di non dare sponda a chi nella maggioranza e tra i presidenti delle regioni chiede l’azzeramento della quarantena per chi ha già ricevuto la dose booster.

Un pacchetto di misure che, dopo la riunione del Cts in mattinata, passerà al vaglio del Consiglio dei ministri questo pomeriggio, che si riunirà probabilmente alle 17. Gli esperti dovrebbero invece confermare che resterà di dieci giorni il periodo di isolamento obbligatorio per i non vaccinati.

Nella mattina del 29 dicembre si sono riunite anche le regioni, avanzando richieste puntuali attraverso un documento inviato allo stesso Comitato. I governatori, tenendo conto delle difficoltà degli ultimi giorni di garantire tamponi a chi ne fa richiesta, hanno proposto di alleggerire e cambiare il sistema del contact tracing, ribadendo la richiesta di azzerare la quarantena per i vaccinati con booster che sono venuti a contatto con un positivo (obbligandoli all’uso della mascherina Ffp2) e, in questi casi, effettuare il tampone solo a chi in seguito dovesse risultare sintomatico.

I presidenti hanno inoltre avanzato l’ipotesi di ridurre a cinque giorni la quarantena anche solo dopo aver ricevuto la seconda dose. Nelle prossime ore, prima del Cdm, è previsto un confronto con il governo.

A Palazzo Chigi

Il governo starebbe valutando una revisione dei criteri di definizione del “contatto stretto” e di “basso rischio”, termini legati a doppio filo con quarantene e tamponi, contenuti nella circolare del ministero della Salute pubblicata ad agosto scorso.

Un’altra riflessione potrebbe arrivare su eventuali deroghe o riduzioni dei giorni di quarantena per quegli operatori sanitari venuti a contatto, fuori dal proprio ambito lavorativo, con persone risultate positive al Covid: un provvedimento di questo tipo punterebbe a evitare eventuali carenze di personale sanitario dovuto all’isolamento obbligatorio.

Ffp2 calmierate

In discussione anche il calmieramento delle mascherine Ffp2, che nell’ultimo decreto sono state rese obbligatorie per i trasporti e per alcune tipologie di luoghi chiusi. Alcuni partiti della maggioranza, da Italia viva al Movimento 5 stelle, hanno avanzato tale richiesta già nel corso dell’ultima cabina di regia, e spingono affinché venga presa una decisione in tal senso.

Positivi in classe

Altra questione è il fronte scuola: una nuova stretta potrebbe arrivare proprio sulla gestione dei contagi in classe. Non è escluso che, a fronte dei numeri in aumento dei positivi, si torni a prendere in considerazione da gennaio la proposta (già avanzata ma poi ritirata) di prevedere la quarantena per un’intera classe nel caso di un solo alunno positivo. Al momento l’isolamento per tutti scatta con almeno tre contagi.

Obbligo vaccinale

Sul tavolo inoltre l’idea di estendere l’obbligo vaccinale ai restanti dipendenti della pubblica amministrazione. La proposta, caldeggiata da Renato Brunetta, era stata fermata nel corso dell’ultimo Cdm dalla forte perplessità dei ministri della Lega e, in parte, del Movimento. L'obbligo riguarderebbe 950mila dipendenti pubblici su un totale di 3,2 milioni, considerando che l’obbligatorietà è già stata prevista per operatori sanitarie, mondo della scuola e forze dell'ordine.

Il ministro della Funzione pubblica ha allargato ulteriormente il campo, auspicando «un super green pass per tutto il mondo del lavoro, pubblico, privato e autonomo».

© Riproduzione riservata